Війна завершена? Трамп зробив гучну заяву про Іран

Президент США стверджує, що Тегеран погодився відмовитися від ядерної зброї, але іранська сторона поки не підтверджує угоду

Президент США Дональд Трамп заявив про завершення війни з Іраном та повідомив про досягнення домовленостей, які передбачають відмову Тегерана від володіння ядерною зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Вашингтон і Тегеран досягли масштабної угоди щодо врегулювання конфлікту, а всі необхідні документи вже перебувають на фінальній стадії підготовки.

«Не знаю, чи чули ви про це, але сьогодні ми поклали край війні з Іраном, і вони погодилися ніколи не володіти ядерною зброєю. Ми досягли великої угоди щодо врегулювання конфлікту з Іраном, і документи перебувають на стадії завершення», – заявив Трамп.

Президент США також висловив сподівання, що підписання документа відбудеться вже найближчими днями.

«З високою ймовірністю угода буде підписана в Європі, і це чудова подія. Найголовніше, що ми маємо домовленість про те, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю. Ми скоро її підпишемо, а документи вже перебувають на фінальній стадії», – додав він.

Водночас в Ірані поставилися до таких заяв обережно. Речник Міністерства закордонних справ країни Есмаїл Багаї наголосив, що повідомлення про фінальні домовленості між Тегераном і Вашингтоном наразі є лише спекулятивними припущеннями.

За його словами, Катар і Пакистан продовжують виконувати роль посередників у переговорах, однак дипломатичний процес залишається складним через постійні зміни позиції американської сторони.

Багаї зазначив, що значна частина тексту потенційної угоди вже погоджена, проте Іран не збирається відмовлятися від своїх ключових вимог та «червоних ліній».

Представник іранського зовнішньополітичного відомства також заявив, що дії США негативно вплинули на безпекову ситуацію в районі Ормузької протоки, яка є одним із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.