ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через страх витоку даних до РФ – Politico

Раніше ЗМІ писали, що глава угорського МЗС регулярно інформував російського міністра закордонних справ про перебіг обговорень у ЄС

Європейський Союз посилює практику переговорів у неформальних малих форматах

Країни Європейського Союзу дедалі частіше використовують вузькі формати консультацій замість повних засідань за участю всіх держав-членів, аби не ділитися чутливою інформацією з Угорщиною через потенційний витік конфіденційної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Раніше видання The Washington Post повідомило про те, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про перебіг обговорень у ЄС. Угорщина ці звинувачення відкидає.

Як пише Politico, ЄС посилює практику переговорів у неформальних малих форматах – E3, E4, Е7, Е8, JEF, NB8, Веймарського трикутника та інших коаліцій, де можна швидше узгоджувати позиції без ризику витоків та присутності Угорщини. Саме в таких форматах нині відбувається більша частина реальної європейської дипломатії, констатують джерела Politico. Наприклад, Веймарський трикутник складається з Франції, Німеччини та Польщі. NB8 – це вісім країн Північної Європи та Балтії. JEF – це Об'єднані експедиційні сили 10 північноєвропейських країн. E3 – найвпливовіші країни Європи у складі Британії, Франції, Німеччини.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який часто відвідував переговори на рівні голів МЗС, на яких був присутній угорський глава МЗС Петер Сійярто, розповів Politico, як ще у 2024 році його попереджали, що угорська сторона може передавати інформацію Росії, і що він та його колеги обмежували інформацію, якою вони ділилися в присутності Сійярто.

Навіть напередодні вирішального саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році дипломати вжили заходів, щоб виключити делегацію Будапешта з делікатних переговорів, сказав Ландсбергіс. «Ми говорили лише формально, а пізніше перейшли до обговорення досяжних цілей саміту вже без Угорщини», – сказав він.

Тим часом Бухарестська дев’ятка, що об'єднує країни Центральної та Східної Європи, розглядала можливість виключення Будапешта з цього формату через провал у досягненні згоди щодо підтримки України.

За словами одного з дипломатів, у світлі нових підозр до Будапешта Євросоюз може притримувати більше інформації. «Є аргументи на користь засекречення інформації та документів з боку ЄС», – зазначив посадовець.

Водночас, за даними ЗМІ, ЄС поки не планує жодної офіційної реакції на ймовірні витоки з боку Будапешта через можливий вплив будь-яких подібних кроків на вибори в Угорщині 12 квітня. «Я не думаю, що хтось прагне зробити щось, що підлило б олії у вогонь до 12 квітня», – сказав один зі співрозмовників.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. За словами співрозмовника The Washington Post, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому «оперативні звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

До слова, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра.