Рубіо пожартував про поєдинки між політиками на арені UFC

Рубіо: Навіть не знаю, може, влаштовуватимемо щотижневі бої між політиками і зводитимемо рахунки таким чином

Держсекретар Марко Рубіо відреагував на слова Трампа про те, що він розглядає можливість залишити арену UFC у Білому домі на постійній основі

Держсекретар Марко Рубіо пожартував, що в разі постійного збереження бійцівської арени в Білому домі, на ній можна проводити поєдинки між політиками для «зведення рахунків». Про це пише «Главком».

Таким чином він відреагував на слова Дональда Трампа, який розглядає можливість залишити октагон назавжди. Рубіо назвав майданчик на лужайці «феноменальним», а недільний турнір – унікальною подією для американців.

Сам Дональд Трамп порівняв арену UFC з Ейфелевою вежею в Парижі, яку планували розібрати після виставки 1889 року, але зрештою залишили через те, що вона всім сподобалася. Президент США зазначив, що споруда біля Білого дому також імпонує багатьом, тому її можуть ніколи не прибрати.

Професійний турнір UFC на території Білого дому запланований на 14 червня і приурочений до 250-річчя США. Це буде перша подібна спортивна подія в історії резиденції.

Нагадаємо, 25 травня на території Білого дому офіційно стартувало будівництво арени для турніру UFC Freedom Fights 250, який запланований уже на 14 червня. Подія стане першим професійним спортивним турніром, проведеним безпосередньо на території президентської резиденції США.

За інформацією телеканалу, у понеділок 25 травня робітники почали монтувати елементи освітлювальної конструкції та зводити тимчасову арену. Очікується, що майданчик зможе вмістити близько 5000 запрошених гостей.

Про плани організувати турнір UFC у президентській резиденції стало відомо ще 5 липня 2025 року. Тоді в адміністрації Трампа заявляли, що хочуть перетворити подію на масштабне медійне шоу з політичним і символічним підтекстом. Подія стане першим професійним турніром зі змішаних єдиноборств в історії президентської резиденції США