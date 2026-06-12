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БпЛА атакували окупований Крим, Трамп оголосив про завершення війни в Ірані: головне за ніч 12 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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БпЛА атакували окупований Крим, Трамп оголосив про завершення війни в Ірані: головне за ніч 12 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 12 червня 2026 року

Безпілотники атакували окупований Сімферополь у Криму, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США домовилися про завершення війни з Іраном та розповів, що угоду схвалив іранський верховний лідер Моджтаба Хаменеї.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 червня.

БпЛА вдарили по Сімферополю

У ніч на 12 червня тимчасово окупований Сімферополь опинився під атакою ударних безпілотників, ціллю якої стали енергетичні об’єкти. 

Під удар БпЛА потрапила Сімферопольська ТЕЦ. Місцеві жителі повідомили про перебої з електропостачанням.

Трамп заявив про заверешення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями очікується фіналізація та підписання угоди про завершення війни з Іраном. 

За словами Трампа, сторони вже досягли відповідних домовленостей. Офіційне підписання документів, найімовірніше, відбудеться на території Європи.

Трамп каже, що верховний лідер Ірану схвалив угоду

Президент США Дональд Трампнатякнув, що новий верховний лідер Ірану підтримує угоду, в якій, за його словами, Тегеран «концептуально» погодився дозволити США отримати ядерні матеріали та припинити прагнення до ядерної зброї. 

«Я розумію, що відповідь – так», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, коли його запитали, чи схвалив верховний лідер угоду, додавши, що США негайно припинять блокаду після її підписання.

Іран відкинув заяви Трампа

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що повідомлення про досягнення фінальних домовленостей між США та Іраном є лише спекуляціями, а Тегеран наразі не ухвалив остаточного рішення щодо жодної угоди.

За його словами, Катар і Пакистан дійсно виступають активними посередниками, проте дипломатичний процес ускладнюється через постійну зміну позицій американською стороною.

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Теги: Крим вибух США Іран війна Дональд Трамп Сімферополь окуповані території переговори

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