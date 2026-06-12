США планують депортувати іранських біженців до Центральноафриканської Республіки

З США можуть вислати двох жінок з Ірану, які на батьківщині, ймовірно, отримають покарання

До ЦАР можуть депортувати сотні мігрантів

Адміністрація Дональда Трампа має намір вислати групу мігрантів, серед яких є громадяни Ірану, Сирії, Афганістану та Туреччини, до Центральноафриканської Республіки (ЦАР) – хронічно нестабільної держави, що потерпає від насильства та злиднів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох адвокатів та поінформованого чиновника, передає «Главком».

За наявними даними, за цією угодою до ЦАР можуть депортувати сотні мігрантів. Серед тих, кого планують вислати, є дві іранки. Їх затримали після прибуття до США у листопаді 2024 року, де вони попросили про притулок. За словами адвокатки Емілі Тростл, імміграційний суддя надав жінкам захист у вигляді утримання від депортації, оскільки ризик їхнього переслідування чи катувань у разі повернення до Ірану перевищує 50% – одна з них є продемократичною активісткою, а інша навернулася в християнство.

Тимчасовий директор з правових питань Ірано-американського фонду правового захисту Алі Рахнама розкритикував такі дії Білого дому, зазначивши, що США відправляють іранських шукачів притулку на загибель у той самий час, коли обіцяють іранському народу свободу на тлі тримісячної війни з Тегераном, яка розпочалася наприкінці лютого після потужних ударів США та Ізраїлю.

Вашингтон використовує угоди з третіми країнами (зокрема з Демократичною Республікою Конго) для вислання осіб, яких не може легально повернути на батьківщину, і захищає цю практику як законну. Натомість правозахисники заявляють про непрозорість таких домовленостей та подальшу репатріацію депортованих. За інформацією чиновника, висланих мігрантів утримуватимуть у квартирах у столиці ЦАР – Бангі.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США запевнили, що всі депортовані отримають право на належну юридичну процедуру. Зі свого боку Міжнародна організація з міграції (МОМ), якій США цьогоріч виділили $85 млн на операції в ЦАР, пообіцяла на прохання місцевого уряду надавати прибулим добровільну гуманітарну допомогу. Сама Центральноафриканська Республіка з 1960 року перебуває у постійних циклах заворушень, через що більшість із 5,5 млн населення живе за межею бідності, а безпеку уряду Фостена-Аршанжа Туадери, крім миротворців ООН, підтримують російські найманці та війська Руанди.

Як відомо, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що повідомлення про досягнення фінальних домовленостей між США та Іраном є лише спекуляціями, а Тегеран наразі не ухвалив остаточного рішення щодо жодної угоди.

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За його словами, Катар і Пакистан дійсно виступають активними посередниками, проте дипломатичний процес ускладнюється через постійну зміну позицій американською стороною.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення.

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.