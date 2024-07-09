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Очільник Міноборони звернувся до українців, які перебувають за кордоном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Очільник Міноборони звернувся до українців, які перебувають за кордоном
Одним із ключових положень угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею є створення Українського легіону
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Польща тренуватиме бійців добровольчого Українського легіону

Міністр оборони Рустем Умєров закликав українців, які зараз перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону – спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі. Про це повідомило Міноборони.

«Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана вчора Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, – це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів!», – наголосив Умєров.

За його словами, одним із ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону – спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту України.

Міністр пояснив, що це важливо з кількох причин:

  • Підвищення бойової готовності: українські добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС.
  • Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
  • Можливість для громадян України у Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

«Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!», – підкреслив очільник Міноборони.

Нагадаємо, що 8 липня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею. 

До слова, кадрові агентства Польщі висловлюють занепокоєння щодо можливого відтоку українських чоловіків-працівників через вимогу оновити дані у військкоматах. Цей обов'язок стосується всіх військовозобов'язаних громадян України, включаючи тих, хто перебуває за кордоном. 

Як повідомлялося, Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Теги: Європа Польща Рустем Умєров українці

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