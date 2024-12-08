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У Харкові стався вибух біля відділу поліції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Харкові стався вибух біля відділу поліції
Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі поліції в Харкові
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, здетонував невідомий вибуховий пристрій

Сьогодні, 8 грудня, у Слобідському районі Харкова пролунав вибух поруч із центральним входом до будівлі поліції. Постраждалих немає. Про це повідомила поліція Харківської області.

«Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Слобідському районі Харкова. Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався 8 грудня близько 17:00. Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.

Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у селі Качалівка Богодухівського району Харківської області внаслідок вибуху боєприпасу 12-річна дитина отримала уламкові поранення. 

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Теги: Харків вибух поліція

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