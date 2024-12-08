У Харкові стався вибух біля відділу поліції
За попередньою інформацією, здетонував невідомий вибуховий пристрій
Сьогодні, 8 грудня, у Слобідському районі Харкова пролунав вибух поруч із центральним входом до будівлі поліції. Постраждалих немає. Про це повідомила поліція Харківської області.
«Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Слобідському районі Харкова. Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції», – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався 8 грудня близько 17:00. Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.
Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у селі Качалівка Богодухівського району Харківської області внаслідок вибуху боєприпасу 12-річна дитина отримала уламкові поранення.
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