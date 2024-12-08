У потязі «Київ – Варшава» полиця ледь не покалічила пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала

Вагони типу «ріц» мають дуже своєрідні системи кріплення на двох кронштейнах

Під час руху потяга сполученням «Київ – Варшава» верхня полиця у вагоні раптово обвалилася, ледь не травмувавши пасажирку, яка була внизу. Інформація про цей інцидент з’явилася у соцмережах увечері в суботу, 7 грудня. За словами очевидців, коли пасажирка потяга намагалася зайняти своє місце на верхній полиці, вона з гуркотом упала. На щастя, її сусідка з нижньої полиці встигла відскочити, тож обійшлося без наслідків для життя чи здоров’я.

У коментарі в соцмережах припустили, що падіння полиці нібито сталося через «загублений болтик».

У неділю, 8 грудня, в «Укрзалізниці» прокоментували цей випадок, пояснивши, що насправді усі полиці справні, але для їх розкладання варто звертатися до провідника.

«Вагони типу «ріц» мають дуже своєрідні системи кріплення на двох кронштейнах. Саме тому ми розмістили в цих купе лагідне нагадування звертатись до провідника для розкладання цих поличок. Адже сила гравітації зрештою неодмінно перемагає «воно й так норм!», – ідеться у поясненні компанії-перевізника.

Падіння полиці, як стверджують в «Укрзалізниці», сталося через те, що один із кронштейнів «залишився сиротливо незакріпленим».

«Нашому провідникові знадобилося приблизно 4 секунди, щоби провести майстерклас із синхронного закріплення кронштейнів. Фентезі про загублений болтик цікаве, але наші фахівці з ремонту ще не придумали, навіщо в цій конструкції болтик», – додали в компанії.

Раніше «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня.

Нагадаємо, із 15 грудня відкривається прямий щоденний рейс між Києвом та Будапештом. Як зазначається, поїзд матиме номер №9/10 та стане вже 20-м міжнародним потягом. У поїзді будуть стандартні спальні вагони – купе (4 місця) та люкс (2 місця).