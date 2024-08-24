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Умєров зідзвонився з главою Пентагону втретє за 10 днів: що обговорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Умєров зідзвонився з главою Пентагону втретє за 10 днів: що обговорили
Остін привітав українців із Днем Незалежності і підтвердив незмінну підтримку США в наданні допомоги Україні для боротьби з російською агресією
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Одна з ключових тем переговорів – підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у вересні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Це третя розмова міністрів за останні 10 днів. Про це повідомили Умєров у соцмережі X (Twitter) та Пентагон.

Увечері 23 серпня міністр оборони України розповів, що провів щотижневу розмову з Остіном, у якій розповідав про поточну ситуацію на полі бою, нагальні потреби України та плани на найближче майбутнє.

«Однією з ключових тем була підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у вересні. Висловив подяку США за постійну і потужну підтримку України», – зазначив Умєров.

Пентагон на своєму офіційному сайті теж повідомив про розмову Остіна й Умєрова. У повідомленні сказано, що міністри обговорили «поточні операції України і першочергові потреби».

Також Остін привітав українців із Днем Незалежності і підтвердив незмінну підтримку США в наданні допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

Раніше Остін та Умєров проводили телефонні розмови 19 та 14 серпня.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з делегацією Конгресу США у Києві наголосив, що військові операції Збройних сил України на території Росії в прикордонних районах мають на меті знизити здатність ворога атакувати українські населені пункти. Особливу увагу було приділено ситуації в районах, що межують із Сумською областю, які регулярно потерпають від обстрілів та атак з боку Росії. 

До слова, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, приурочений до Дня Незалежності нашої країни.

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Теги: Пентагон Рустем Умєров війна Ллойд Остін

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Політика

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