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Росія створила нові угрупування військ на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія створила нові угрупування військ на кордоні з Україною
Російські війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня
фото з відкритих джерел

Новоутворені угруповання військ мають захищати росіян і території РФ від дронів та іншої зброї

Міністр оборони Росії Андрій Білоусов оголосив про створення угруповань військ «Білгород», «Курськ» і «Брянськ». Про це Білоусов заявив на засіданні Координаційної ради з військової безпеки прикордонних територій.

За словами очільника російського оборонного відомства, новоутворені угруповання військ мають захищати громадян і території РФ від дронів та іншої зброї.

Білоусов зазначив, що в Національному центрі управління обороною Російської Федерації розгорнули спеціальну оперативну групу, завданнями якої є збір, аналіз, маршрутизація запитань із регіонів і контроль їхнього розв'язання.

Як сказав на нараді російський міністр, наразі «налагоджено пряму цілодобову взаємодію між регіональними адміністраціями, командувачами угруповань військ у трьох суб'єктах РФ і відповідальними керівниками центрального апарату Міноборони».

Нагадаємо, 19 серпня Financial Times повідомила, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав скеровувати строковиків з усієї країни в Курську область, попри раніше дані обіцянки, що вони не братимуть участі в бойових діях. Це викликало шок серед російського населення.

Як повідомлялося, що українські війська на Курщині мають більш вигідні позиції, ніж російські. Перевагою ЗСУ можна назвати вогневу міць, а також не одну сотню полонених російських строковиків, повідомляє The Times.

Раніше Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

До слова, Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 

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Теги: росія Андрій Білоусов Міноборони РФ війна

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