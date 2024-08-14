Пріоритетна ціль – «Саваслейка». Чим важливий аеродром, який уразили ЗСУ

У ніч на 14 серпня під удар безпілотників потрапили два аеродроми базування винищувачів, які «кошмарили» українські міста

Уночі 14 серпня українські безпілотники завдали удару по аеродрому в селі Саваслейка, що неподалік Нижнього Новгорода, це майже 900 км від кордону України. Також цієї ночі було атаковано ще одну військову базу росіян – поблизу Воронежа.

За даними місцевих мешканців, зафіксовано близько десяти влучань БпЛА по аеродрому, спалахнула масштабна пожежа.

Саваслейка, де базуються винищувачі МіГ-31К, має особливе значення для українських сил оборони, адже саме звідти злітають винищувачі, які обстрілюють наші міста аеробалістичними ракетами «Кинджал».

Повітряний удар по Саваслейці та Воронежу – друга за останній тиждень потужна атака Сил оборони України на ворожі військові летовища. Так, 9 серпня під удар потрапила авіабаза в Липецьку, де було знищено склад авіаційних бомб, зловісних КАБів.

"Еще один на Саваслейку идет. Как они зае*али!":



Повідомляється про 10 прильотів по авіабазі.



Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/hCM9fokXI5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2024

Отже, війна все глибше переходить на територію Росії.

Що відомо про нічну атаку на «Саваслейку» та «Балтимор»

На світанку 9 серпня мешканці селища Саваслейка та райцентру Кулебака спостерігали великі безпілотники, які направлялися у бік військового аеродрому. Відео прольоту розмістив телеграмканал «Астра». Відтак місцеві пабліки повідомили про приблизно десять вибухів, які чули з боку летовища.

Про те, що БпЛА досягли цілі, свідчили і ранкові офіційні повідомлення місцевої влади. Зазначивши, що «в Кулебацькому муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО», губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін обмовився: «На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби, вживається всіх заходів для мінімізації наслідків. За попередньою інформацією, на поточний момент постраждалих немає».

Пізніше з’явилося повідомлення про масштабну пожежу на Саваслейці від NASA, супутники якої зафіксували пожежу в Нижньогородському краї о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, на аеродромі горять склади паливно-мастильних матеріалів.

Станом на 14.00 дев’ятого серпня не було офіційного повідомлення про результати атаки на Саваслейку. Проте видання Defence Express повідомляло, що МіГ-31К, ймовірно, лишилися без палива. За інфомацією порталу, склади гасу марки Т-6, спеціального важкого термостабільного палива для надзвукових польотів на великій висоті, було знищено українськими безпілотниками. І це саме вони спричинили велику пожежу на летовищі.

Водночас цієї ночі не спалося і мешканця міста-мільйонника Воронеж, на околиці якого, фактично в межах дачного кооперативу «Сади», розташований військовий аеродром з «ворожою» назвою «Балтимор». Місцеві телеграмканали оприлюднили відео великої пожежі на летовищі та повідомили про те, що люди чули звуки вибухів.

На цьому аеродромі, інформує військовий журналіст Андрій Цаплієнко, базуються винищувачі Су, які посипають Україну та лінію фронту КАБами.

Чим важлива Саваслейка?

Ракети «Кинджал» Росія вважає досягненням свого військово-промислового комплексу. Ці досить нові (РФ поставила їх на озброєння у 2017 році) ракети великої, на понад 2000 км, дальності мають надзвукову швидкість та велику маневреність, тож саме тому інколи в Києві чи Одесі фіксували прильоти за кілька хвилин після того, як пролунав сигнал тривоги. За даними порталу UA War Infographics, запущений із району Нижнього Новогорода «Кинджал» за 2,7 хвилини долітає до Чернігова та Дніпра, до Запоріжжя – 2,9 хвилини, до Києва – 3,2 хвилини, до Львова – 5,4.

Ракети цього типу складно збивати. Хоч українська ППО навчилася. Так, на початку 2024 року тодішній речник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомляв, що із 69 «Кинджалів», які за час війни РФ запустила по Україні, наша Протиповітряна оборона збила 25. У будь-якому разі, на жаль, «Кинджали» – небезпечна ефективна зброя. І оскільки вони є, скажемо так, «поштучним товаром», не виготовляються масово, то й носії цих ракет ворог розмістив якомога далі від зони бойових дій з розрахунком на те, що велики відстані убезпечать від ударів українських безпілотників.

Саме з летовища Саваслейка злітають винищувачі МіГ, які атакують Україну «Кинджалами» фото: Maxar

Слід сказати, що Саваслейка є однією зі «старих», ще радянських, військових авіабаз Росії.

Аеродром став до ладу ще за часів Сталіна, в 1953 році, і майже до самого розпаду Радянського Союзу тут проходили підготовку льотчики країн Варшавського блоку. І дотепер Саваслейка – це не лише злітні смуги та необхідна інфраструктура для базування винищувачів-перехоплювачів, а й одна з важливих складових у структурі військово-повітряних сил РФ.

Зокрема, ця база є філією 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань Міноборонои Росії. Філія саме того центру в околицях Липецька, який 9 серпня горів, уражений українськими безпілотниками.

Загалом Росія має, згідно з відкритими даними, близько 70 військових аеродромів, близько трьох десятків з них розташовані в європейській частині РФ. Але, як видно, українські безпілотники досягають навіть віддалених летовищ.

Уперше «далекі» аеродроми БпЛА з України уражали ще наприкінці 2022 року. Першим був аеродром у містечку Енгельс у Саратовській області, що приблизно за 800 км від українського кордону і де базуються важкі бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерні боєголовки.

Варто зазначити, що вперше ЗСУ здійснили атаку на летовище в Енгельсі ще наприкінці 2022 року. У результаті удару 26 грудня 2022 року було пошкоджено п'ять Ту-95МС, 17 окупантів загинуло, 26 поранено.

Далі – буде.

«Главком»