Байден підтвердив виділення Україні нової військової допомоги до Дня Незалежності

Пакет нової допомоги для України буде надано в межах повноважень президента США

Україна отримає ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками та боєприпаси

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Білий дім.

«Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною», – заявив Байден.

За словами Байдена, він мав сьогодні розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:

ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;

боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Пакет надано в межах повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.

Як повідомлялося, Адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $125 млн.

До слова, уряд Німеччини передає Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшла, зокрема, система протиповітряної оборони Iris-T.