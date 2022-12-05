Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО
Фото з відкритих джерел

Після того, як парламент розгляне пропозицію, президент республіки ухвалить рішення про вступ держави до НАТО

Уряд Фінляндії понеділок, 5 грудня, вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО, повідомляє портал Міністерства закордонних справ Фінляндії.

«Уряд пропонує парламенту затвердити Північноатлантичний договір та Угоду про статус Організації Північноатлантичного договору, національних представників та міжнародного персоналу», – йдеться у повідомленні.

Після того, як парламент розгляне пропозицію, президент республіки ухвалить рішення про вступ держави до НАТО. Однак Фінляндія може стати членом Альянсу лише після того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол. Наразі вступ цієї країни схвалили 28 із 30 країн-членів Альянсу. Очікується ратифікація Туреччиною та Угорщиною.

Нагадаємо, раніше Фінляндія назвала головну причину вступу до НАТО.

Крім того, прем’єрка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні.

Також Фінляндія готова на своїй території навчати українських військових.

Читайте також: НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?
Теги: війна Фінляндія НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО
Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО
Яка роль Німеччини у війні: Шольц послав Путіну чіткий сигнал
Яка роль Німеччини у війні: Шольц послав Путіну чіткий сигнал
Знову «бавовна»: На аеродромі поблизу Рязані вибух (відео)
Знову «бавовна»: На аеродромі поблизу Рязані вибух (відео)
Завершення війни: Макрон пояснив, як зупинити Росію
Завершення війни: Макрон пояснив, як зупинити Росію
Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
Росія встановила ракетні комплекси на курильському острові
Росія встановила ракетні комплекси на курильському острові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським
82K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
26K
Скандал у Києві: персонал «Хлібного» вигнав бабусю, яка попросила гарячої води
19K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
18K
Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів
17K
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту