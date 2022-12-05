Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО

Після того, як парламент розгляне пропозицію, президент республіки ухвалить рішення про вступ держави до НАТО

Уряд Фінляндії понеділок, 5 грудня, вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО, повідомляє портал Міністерства закордонних справ Фінляндії.

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«Уряд пропонує парламенту затвердити Північноатлантичний договір та Угоду про статус Організації Північноатлантичного договору, національних представників та міжнародного персоналу», – йдеться у повідомленні.

Після того, як парламент розгляне пропозицію, президент республіки ухвалить рішення про вступ держави до НАТО. Однак Фінляндія може стати членом Альянсу лише після того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол. Наразі вступ цієї країни схвалили 28 із 30 країн-членів Альянсу. Очікується ратифікація Туреччиною та Угорщиною.

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Нагадаємо, раніше Фінляндія назвала головну причину вступу до НАТО.

Крім того, прем’єрка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні.

Також Фінляндія готова на своїй території навчати українських військових.