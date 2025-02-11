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Законопроєкт про кредитну історію направлено на всенародне обговорення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Законопроєкт про кредитну історію направлено на всенародне обговорення
Законопроєкт 12260 буде опубліковано у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення
фото: Верховна Рада (ілюстративне)

Після всенародного обговорення головний комітет доопрацює документ і подасть на повторне перше читання

Верховна Рада 11 лютого не змогла прийняти в першому читанні законопроєкт 12260 про кредитну історію. Оскільки законопроєкт не змогли навіть відправити на доопрацювання чи повернути суб’єкту законодавчої ініціативи, було запропоновано винести його на всенародне обговорення. Відповідна пропозиція набрала 226 голосів народних обранців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові основи державного нагляду за такою діяльністю. Так, у законопроєкті правового регулювання дістали наступні питання:

  • механізму транскордонного обміну даними з бюро кредитних історій з країн-партнерів. Відповідно до проєкту, Бюро здійснює транскордонне надання інформації, що складає кредитну історію, користувачам або іноземним бюро, які зареєстровані в Австрії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Греції, Італії, Канаді, Мальті, Німеччині, Польщі, Румунії, США тощо;
  • обсягу інформації, що включається в кредитну історію, регулярності її оновлення, строків зберігання даних у кредитній історії (до 10 років), порядку їх знищення;
  • прав та обов'язків користувачів та постачальників даних, зокрема щодо регулярного оновлення інформації про виконання особами грошових зобов’язань;
  • прав суб’єктів кредитної історії, включаючи право на доступ до своєї історії, її зміни у разі включення до кредитної історії недостовірних даних, зокрема, постачальником даних на вимогу суб’єкта кредитної історії або за рішенням суду, правові наслідки поширення на ринку кредитування інформації про небажання суб'єкта кредитної історії укладати кредитні правочини для захисту від можливих шахрайських дій;
  • прав близьких осіб суб'єктів кредитної історії на доступ до кредитної історії суб'єкта, який зник безвісти чи помер (визнаний померлим);
  • заборони використання інформації з кредитних історій третіми особами без згоди суб'єкта кредитної історії, санкцій за порушення таких заборон;
  • порядку авторизації осіб, які мають намір провадити діяльність бюро кредитних історій, зокрема: встановлено вимоги до їх структури власності, керівників та системи внутрішнього контролю, кіберзахисту та інформаційної безпеки, що забезпечить належний рівень інституційної здатності бюро надавати якісні послуги користувачам та суб'єктам кредитної історії;
  • нагляду Національним банком України за діяльністю з ведення кредитних історій та виконання вимог законодавства у сфері кредитних історій іншими учасниками кредитного ринку, зокрема, проєктом передбачено право застосовувати коригувальні заходи та заходи впливу за порушення зазначених вимог.

Таким чином, законопроєкт 12260 буде опубліковано у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення, після чого його доопрацює головний комітет з урахуванням наслідків обговорення і подасть на повторне перше читання.

Теги: законопроєкт Верховна Рада парламент кредит

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