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Трамп розглядає відновлення ударів по Ірану 9 листопада – Fox News

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Трамп розглядає відновлення ударів по Ірану 9 листопада – Fox News
Дональд Трамп обговорює можливість нових ударів по Ірану. Американське командування готується до потенційної операції
Фото: Джим ВОТСОН / AFP via Getty Images

Американські військові завершують підготовку до можливої операції

Президент США Дональд Трамп обговорює можливість відновлення масштабних військових ударів по Ірану. Американське командування завершує підготовку до потенційної операції, яка може розпочатися вже 9 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За інформацією телеканалу, 4 та 5 листопада в Білому домі відбулися наради за участю президента та його радників із національної безпеки. Головною темою стало можливе відновлення бойових дій проти Ірану.

Співрозмовники Fox News звернули увагу на 9 листопада, коли на Близькому Сході очікується молодик. Через мінімальне місячне освітлення нічні умови можуть бути сприятливими для проведення військових операцій.

Водночас офіційного рішення про початок нових ударів немає. Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) завершує підготовку до можливого відновлення масштабних бойових дій, але нового наказу з Вашингтона поки не отримало.

Сам Трамп 5 листопада заявив журналістам, що Сполучені Штати найближчим часом визначаться з подальшими діями щодо Ірану. За його словами, метою потенційних ударів може стати остаточне усунення загрози від іранської ядерної програми.

«Я волів би не руйнувати решту країни, якщо це можливо. Але, можливо, мені доведеться. Скоро дізнаєтеся», – сказав американський президент.

Паралельно Вашингтон розглядає дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту. Тегеран передав американській стороні через Катар пропозиції щодо ядерної програми, однак висунув низку умов для відновлення переговорів.

Нагадаємо, 6 листопада «Главком» повідомляв, що Трамп отримав план врегулювання конфлікту з Іраном за 48 годин. Пропозиція передбачає поступове зняття морської блокади, відкриття Ормузької протоки та відновлення переговорів щодо іранської ядерної програми.

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Теги: військові Дональд Трамп Іран

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