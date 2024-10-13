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В Польщі запрацює система, що збиватиме російські ракети

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Польщі запрацює система, що збиватиме російські ракети
Польща збиватиме повітряні цілі
фото з відкритих джерел

В Польщі вводять систему, яка може збивати повітряні цілі 

Найближчими тижнями у польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита. Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу. Про це повідомляє видання PAP.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. 
«Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака (Поморське воєводство). Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами» – зазначив він.

Сікорський підкреслив, що вів переговори про те, «щоб ракети ППО могли збивати також російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США».

«Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази, тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом», – сказав очільник МЗС.

До слова, у ніч на середу, 25 вересня 2024 року, під час атаки «Шахедами» на Київщині лунали вибухи. Про це повідомили у пресцентрі Київської ОВА.

Уночі та вранці російські загарбники атакували Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей у Смілі повибивало вікна в кількох будинках, але минулося без постраждалих. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 

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Теги: міністр переговори

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