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Петро Олещук Політолог

Членство України у НАТО. Чи можливо змінити позицію Словаччини?

glavcom.ua
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фото: depositphotos.com

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо обіцяє не допустити членства України у НАТО

Ну і ще, щоб закрити питання «часткового членства у НАТО».

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв блокувати вступ України у НАТО, поки він буде при владі.

Він заявив, що буде спрямовувати депутатів, на яких має політичний вплив, не погоджуватися на членство України в Альянсі, аргументуючи це ризиком третьої світової війни.

Так, хоча Словаччина має мінімальне військове значення для НАТО, але вона має ратифікувати членство будь-якої країни в Альянсі.

Не забажає – не ратифікує. І це буде прекрасна формальна причина заблокувати вступ, наприклад, України. Навіть якщо щось у цьому напрямку їй «урочисто пообіцяють».

Чи можна примусити Словаччину? Мабуть, можна. Питання у тому, хто і як це буде робити? Явно не ті люди, які блокували членство України у НАТО раніше.

Ця схема НАТО, у якій реально все вирішують США, а формально – консенсус купи держав, серед яких частина реальної політичної ваги не має, дозволяє ефективно камуфлювати політику США уже не одне десятиліття.

І ще одна цікава новина. США запропонували Ізраїлю «компенсаційний пакет», якщо той утримається від ураження певних цілей в Ірані. Про це повідомив ізраїльський журналіст Амішай Штайн з посиланням на отримані звіти від офіційних осіб США. За його словами, така пропозиція пролунала під час перемовин щодо відповіді на атаку з боку Ірану. Пакет може включати «дипломатичний захист» і озброєння.

Виявляється, що «геть порожні» американські склади озброєнь не такі і порожні. Якщо, наприклад, потрібно вмовити Ізраїль «трохи вгамувати» бажання помсти Ірану. Тут важливо розуміти, що у США прекрасно знають, що Ізраїль може щось зробити Ірану. І простіше спробувати «відкупитися» від Ізраїлю.

Секрет успіху простий. Бути настільки «упакованим» військовими ресурсами, аби від тебе було простіше відкупатися, аніж намагатися тебе «протиснути». Якби в України була ядерна зброя, то США дали б нам будь-які ракети і вказали б для цих ракет будь-які координати, бо це було б простіше, аніж гратися в ядерну ескалацію.

Але адміністрація Буша-старшого свого часу вигадала елегантну схему: ядерна зброя в обмін на зобов'язання, які ніхто не буде виконувати.

Це урок відносин з США. Бути не «хорошим», а «небезпечним», і трохи «психом». «Хороших» вони продавлюють і віддають на знищення, а з «небезпечними» ведуть переговори.

Впевнений, що навіть наявність життєздатних українських балістичних ракет уже б робила розмови з американцями значно змістовнішими та цікавішими.

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Джерело
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Теги: Фіцо війна Україна переговори озброєння ядерна зброя Словаччина

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Петро Олещук

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