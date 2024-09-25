На Київщині вночі працювала ППО

Громадян просять не фотографувати роботу ППО

У ніч на середу, 25 вересня 2024 року, під час атаки "Шахедами" на Київщині лунали вибухи. Про це повідомили у пресцентрі Київської ОВА.

«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – заявили у повідомленні.

Наразі оголосили відбій повітряної тривоги. Поки що немає жодних даних про руйнування та травмованих громадян.

Нагадаємо, в Одесі о 22:54 було чутно звуки вибухів.

Раніше стало відомо, що у ніч на 24 вересня ворог атакував Полтавщину ударними безпілотниками. Уламками збитих цілей пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без світла залишилися 20 населених пунктів.

До слова уночі та вранці 24 вересня російські загарбники атакували Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей у Смілі повибивало вікна в кількох будинках, але минулося без постраждалих.