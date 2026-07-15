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«Вам не вижити». Трамп висунув новий ультиматум іранським аятолам

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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«Вам не вижити». Трамп висунув новий ультиматум іранським аятолам
Дональд Трамп знову пригрозив Ірану
фото з відкритих джерел

Американський президент погрожує бомбардувати електростанції

Президент США Дональд Трамп висунув новий ультиматум іранському режиму аятол, пригрозивши новими військовими ударами по іранських електростанції. Про це інформує «Главком» з посиланням на його інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

«Сьогодні вночі ми завдамо по них дуже потужного удару, завтра вночі ми завдамо по них дуже потужного удару. І наступної ночі теж», – заявив він в Трею Інгсту. 

Він також зауважив, що Вашингтон «дуже обережно ставиться до цивільних», однак він наголосив, що без домовленостей Іран може втратити значну частину критчиної інфраструктури. Трамп також додав, що про це поінформували Тегеран під час останніх переговорів, які, за його словами, відбулися «приблизно годину тому».

«Вони хочуть укласти угоду, але щоразу, коли вони укладають угоду, вони її порушують», – сказав президент, говорячи про переговори.

Водночас, американський лідер заявив, що Іран не має «іншого вибору», крім укладення мирного договору зі США, оскільки американська армія посилюватиме бомбардування Ірану.

«Наступного тижня їм стане по-справжньому погано, тому що наступного тижня настане черга електростанцій. Наступного тижня настане черга мостів. Ми зрівняємо із землею всі електростанції. Ми виведемо з ладу всі їхні мости, якщо тільки вони не почнуть переговори», – каже Трамп, і додав, що удари триватимуть доти, «поки я не скажу, що досить».

На запитання, яке послання сьогодні було передано Ірану, Трамп відповів: «Вам краще укласти угоду. Нікого з вас не залишиться, вам не вижити... Єдиний спосіб вести переговори з цими людьми – це сила, військова сила».

Зауважимо, що збройні сили США четверту ніч поспіль завдають ударів по цілях в Ірані, та поновили морську блокаду іранських портів. У відповідь Тегеран також атакував американську інфраструктуру у Кувейті, Йорданії та Бахрейні.

Нагадаємо, що 14 липня Центральне командування армії США відзвітувало про наслідки семигодинної операції зі знищення військової інфраструктури Ірану поблизу Ормузької протоки та на узбережжі країни. Метою операції було подальше послаблення можливостей Корпусу вартових Ісламської революції атакувати комерційне судноплавство та цивільні екіпажі в Ормузькій протоці.

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Теги: армія Дональд Трамп бомбардування президент Вашингтон переговори черга

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