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Китай запровадив санкції проти США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Китай запровадив санкції проти США
Пекін зазначив, що вживає заходів у відповідь на нещодавні кроки США
фото з відкритих джерел

Китай назвав свої обмежувальні заходи як «загалом стримані» та закликав США повернутися до консультацій для вирішення розбіжностей

Міністерство торгівлі КНР у середу, 5 серпня, оголосило про запровадження чотирьох пакетів контрзаходів проти Сполучених Штатів у відповідь на нові американські технологічні обмеження. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

Причиною для дій Пекіна стали рішення Федеральної комісії зі зв'язку США щодо заборони деяких китайських роботів і інверторів, а також внесення понад 40 компаній КНР до чорного списку через звинувачення у використанні примусової праці. У Китаї наголосили, що ці дії США порушують домовленості між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном, змушуючи Пекін вживати дзеркальних заходів.

Одним із головних кроків КНР стало суттєве посилення експортного контролю на поставки до США безпілотників, ключових комплектуючих та пов'язаних із БпЛА технологій подвійного призначення – відтепер кожна заявка проходитиме окремий розгляд. Окрім цього, під санкції Пекіна потрапили шість американських компаній (зокрема Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir та Compliance Testing), які КНР звинувачує в причетності до обмежень США по регіону Сіньцзян.

Також Китай ініціював національне розслідування щодо імпортного офісного обладнання (принтерів, копірів тощо), що працює на іноземному ПЗ. Нова хвиля взаємних санкцій свідчить про чергове загострення відносин між Вашингтоном та Пекіном і поставить під загрозу торговельне перемир'я між наддержавами.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує збільшити фінансування програм із протидії впливу Китаю у світі. На ці ініціативи можуть спрямувати сотні мільйонів доларів.

Наприкінці минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір виділити $175,8 млн для заміни застарілих підводних телекомунікаційних кабелів у країнах Карибського басейну та Центральної Америки.

До слова, Китай оголосив про створення міжнародної організації зі співробітництва у сфері штучного інтелекту, до якої вже увійшли 29 країн. У Пекіні заявляють, що вона має сприяти розвитку технологій, однак аналітики розглядають новий альянс як спробу протистояти технологічному впливу США.

Теги: санкції Китай США

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