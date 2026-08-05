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Ізраїльсько-ліванські переговори завершилися достроково на тлі ударів по Лівану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ліван зауважив, що ситуація на фронті може перешкодити продовженню зустрічей

Переговори між Ізраїлем та Ліваном за посередництва США, які проходили в Римі, завершилися в середу раніше від запланованого графіку – о 15:30 за місцевим часом. Представник Державного департаменту США заявив, що зустріч довелося зупинити достроково «через події на місцях». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Як повідомило джерело, посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер попросив американську сторону призупинити переговори приблизно за три години до їх завершення. Причиною цього назвали «неодноразові витоки інформації, що вводять в оману» з боку ліванської делегації. Зі свого боку, ліванське дипломатичне джерело зазначило, що із проханням про призупинення зустрічі виступила делегація США для проведення власних консультацій.

Попри достроковий перерваний процес, у Держдепі США назвали дискусії щодо політичних і військових питань «надзвичайно продуктивними». Зокрема, технічні групи досягли прогресу у визначенні деталей щодо впровадження Тристоронньої рамкової угоди, підписаної в червні.

Очікується, що переговори відновляться в четвер уранці. Проте ліванське джерело застерігає, що ситуація на фронті може перешкодити продовженню зустрічей. Переговорний процес перервався на тлі того, як ізраїльська армія наказала мешканцям села Мансурі залишити домівки та розпочала «точні удари» по цілях «Хезболли» на півдні Лівану у відповідь на порушення режиму припинення вогню.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав окуповану ізраїльськими військовими територію південного Лівану. 

Під час зустрічі з солдатами він категорично заявив, що Армія оборони Ізраїлю не залишить цей регіон, доки підтримуване Іраном угруповання «Хезболла» продовжуватиме становити загрозу. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час емоційної телефонної розмови з використанням нецензурної лексики назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «божевільним». 

Обурення американського лідера викликали триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані, які ускладнюють спроби Вашингтона досягти масштабної угоди з Іраном про припинення вогню. Згідно з даними Axios, Трамп також заявив ізраїльському прем'єру, що без його підтримки той опинився б у в'язниці, а дії Тель-Авіву налаштовують світову спільноту проти Ізраїлю. Водночас Трамп підкреслив, що загалом вони з Нетаньягу ладнають.

Теги: Ізраїль переговори Ліван

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