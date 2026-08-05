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Іран та Оман узгодили безпечний маршрут в Ормузькій протоці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран та Оман узгодили безпечний маршрут в Ормузькій протоці
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
фото: AP

Іран зауважив, що двостороння угода з Оманом не зможе повністю гарантувати безпеку цивільного судноплавства, поки існує загроза від США

Іран і Оман погодили географічні координати запропонованого коридору для безпечного проходу комерційних суден через Ормузьку протоку. Про це повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, підбиваючи підсумки двомісячних переговорів, що охоплювали технічні, правові, безпекові та екологічні питання, передає «Главком».

За словами Багаї, сторони завершують підготовку спільної заяви з основними пунктами домовленості. Водночас він зазначив, що переговори можуть опинитися під загрозою через втручання «третіх сторін».

Іранський дипломат звинуватив США та Ізраїль у блокуванні протоки через їхні атаки на Іран і підкреслив, що двостороння угода з Оманом не зможе повністю гарантувати безпеку цивільного судноплавства, доки тривають військово-морська блокада з боку США та інші загрози.

На цьому тлі прем'єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані закликав усі сторони дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Він наголосив, що виконання угод є критично важливим для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці та підтримки стабільності в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, Іран та Оман наблизилися до укладення тимчасової угоди щодо відновлення роботи Ормузької протоки. За даними джерел, офіційно про домовленість Вашингтон може оголосити вже сьогодні, 5 серпня. 

Сторони обговорюють укладення 60-денної тимчасової угоди між Оманом та Іраном із можливістю її подальшого продовження.

Нагадаємо, що Сполучені Штати використали більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет під час п’ятимісячної війни з Іраном. 

Теги: Іран Оман

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