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Військові США заявили про нову серію ударів по Ірану та відновлення морської блокади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Військові США заявили про нову серію ударів по Ірану та відновлення морської блокади
США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або виходять із них
скриншот з відео

Американські військові повідомили про ураження десятків цілей, пов'язаних із ракетними, безпілотними та військово-морськими спроможностями Ірану

Збройні сили США завершили нову серію ударів по військових об'єктах Ірану та відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. Про це повідомило Центральне командування США, пише «Главком».

За даними американських військових, операція тривала сім годин і завершилася о 22:00 за східним часом 14 липня. Винищувачі, безпілотники та кораблі ВМС США завдали високоточних ударів по десятках військових цілей поблизу Ормузької протоки та на узбережжі Ірану.

«Винищувачі, безпілотники та кораблі ВМС США застосували високоточні боєприпаси по іранських ракетних і безпілотних майданчиках, військово-морських об'єктах та системах берегової оборони», – йдеться у повідомленні.

У Центральному командуванні заявили, що метою операції було подальше послаблення можливостей Ірану атакувати комерційне судноплавство та цивільні екіпажі в Ормузькій протоці. Крім того, США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або виходять із них. Вона почала діяти о 16:00 за східним часом 14 липня.

«Збройні сили США залишаються пильними, смертоносними та готовими виконувати операції за наказом Головнокомандувача», – наголосили в Центральному командуванні.

Що передувало

18 червня США та Іран за посередництва Катару і Пакистану підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки для судноплавства та підготовку остаточної мирної угоди протягом 60 днів. Уже 22 червня президент США Дональд Трамп заявив про повне відновлення навігації через протоку.

Втім, 6 липня Іран завдав ракетних ударів по комерційних суднах в Ормузькій протоці, а наступного дня Велика Британія повідомила про атаку безпілотника на танкер. У відповідь 8 липня Центральне командування США розпочало масштабну військову операцію, завдавши ударів по понад 80 військових цілях Ірану, серед яких системи ППО, командні пункти, протикорабельні комплекси та катери Корпусу вартових ісламської революції.

Того ж дня Трамп оголосив, що режим припинення вогню більше не діє, та попередив про можливість нових ударів і відновлення морської блокади Ірану. Згодом США ще кілька разів атакували іранські військові об'єкти, пояснюючи свої дії необхідністю захистити свободу судноплавства в Ормузькій протоці після нападів на комерційні судна.

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Теги: військові США Іран

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