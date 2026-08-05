Путін змінив командувачів армії РФ після провального наступу

Змінити командувачів Кремль вирішив незабаром після того, як темпи російського наступу в Україні різко сповільнилися

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про зміну командувачів російських угруповань в Україні, перед якими поставлено завдання якомога швидше захопити весь Донбас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Угрупованням «Центр», яке діє в північно-західній та центральній частинах Донецької області, замість 55-річного Валерія Солодчука керуватиме Андрій Іванаєв, який раніше командував угрупованням «Схід». Солодчук, який причетний до різанини в Бучі, повністю усунутий від командування військами і відтепер керуватиме об’єднаною Службою тилу Міноборони.

«Угруповання «Центр» – одне з провідних у нас підрозділів, яке виконує найважливіші, найвідповідальніші завдання щодо визволення «Донецької Народної Республіки». І питання про те, хто очолить угруповання, хто ним командуватиме, є непростим», – сказав Путін.

Управління угрупованням «Схід», яке діє поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, Путін доручив начальнику штабу цього угруповання Петру Болгаєву.

Змінити командувачів Кремль вирішив незабаром після того, як темпи російського наступу в Україні різко сповільнилися. За даними DeepState, у липні генералам Генштабу РФ вдалося взяти під контроль лише 88 кв. км української території.

До слова, у травні 2025 року російський диктатор Володимир Путін призначив командувача Сухопутних військ. Ним став Андрій Мордвічев – відомий застосуванням штурмів з високим рівнем втрат.