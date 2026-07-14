Трамп оголосив про нову військову операцію проти Ірану

Трамп звернувся до Конгресу через нову військову операцію проти Ірану

Президент США офіційно повідомив Конгрес про початок нової кампанії, яка дозволить адміністрації ще до 60 днів застосовувати військову силу без окремого схвалення законодавців

Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про початок нової військової операції проти Ірану. Це рішення дає американській адміністрації можливість ще протягом 60 днів застосовувати військову силу без окремого схвалення законодавців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politicо.

Як випливає з листа Трампа до Конгресу від 10 липня, який опинився у розпорядженні Politico, нова операція розпочалася 7 липня.

У документі президент США зазначив, що удари є «військовими діями, що відповідають моїм обов’язкам щодо захисту американців та інтересів Сполучених Штатів як у країні, так і за кордоном». Повідомлення законодавцям надійшло після того, як Трамп оголосив про завершення двомісячного перемир'я з Іраном.

Як зазначає Politico, ще у травні президент повідомив Конгрес, що війна, розпочата в лютому, завершилася. Таким чином адміністрація фактично призупинила відлік 60-денного терміну, визначеного Законом про воєнні повноваження, після якого військові операції без схвалення Конгресу мають бути припинені.

Перемир'я, яке набуло чинності на початку квітня, згодом продовжили на невизначений термін. У Білому домі стверджували, що це також призупинило відлік строку, встановленого законом.

Водночас противники військової кампанії в Конгресі не погоджувалися з такою позицією. Вони наголошували, що навіть під час перемир'я Військово-морські сили США продовжували морську блокаду Ірану, намагаючись змусити Тегеран піти на поступки.

На думку Politico, нове повідомлення Трампа може суттєво ускладнити спроби Конгресу обмежити подальшу військову кампанію проти Ірану. Минулого місяця Сенат підтримав резолюцію із закликом припинити бойові дії. Хоча документ мав переважно символічний характер, він став політичним сигналом про зменшення підтримки політики президента серед законодавців.

У листі до Конгресу Трамп також заявив, що американські військові готові й надалі застосовувати силу за необхідності.

«Збройні сили США залишаються готовими вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно та доцільно, для протидії подальшим загрозам та атакам на Сполучені Штати або їхніх союзників і партнерів», – йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про завершення нової серії ударів по військових об'єктах Ірану. Під час п'ятигодинної операції американські сили уразили низку цілей у Бушері, Чахбехарі, Джаську, Конараку, на острові Абу-Муса та в Бендер-Аббасі. За даними військових, ці об'єкти використовувалися для атак на торговельне судноплавство.