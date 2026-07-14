Трамп відповів, чи підтримає нові масштабні санкції проти Росії

Президент США заявив, що законопроєкт має високі шанси на ухвалення, а його дію можуть поширити також на Іран і «Хезболлу»

Законопроєкт про так звані «пекельні санкції» проти Росії має високі шанси на ухвалення у США. Про це заявив президент Дональд Трамп, коментуючи перспективи розгляду ініціативи сенатора Ліндсі Грема. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву політика.

Під час пресконференції Трампа запитали, чи може законопроєкт про нові санкції проти Росії бути ухвалений уже протягом найближчих одного-двох тижнів і чи готовий він його підписати.

Президент США відповів, що ймовірність такого розвитку подій є досить високою. «Вони серйозно над цим замислюються, і це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився. І є велика ймовірність, що це буде зроблено», – сказав Трамп.

За його словами, під час доопрацювання законопроєкту до нього можуть включити не лише нові обмеження проти Росії, а й санкції щодо Ірану та угруповання «Хезболла».

«Вони збираються додати Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять. Можливо, додадуть і "Хезболлу"», – заявив американський президент.

Законопроєкт, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, передбачає запровадження жорстких економічних заходів проти Росії та країн, які сприяють фінансуванню російської військової машини.

Наразі документ продовжує розглядатися американськими законодавцями. Водночас заява Трампа свідчить про високу ймовірність того, що ініціатива може отримати підтримку на найвищому рівні.

Нагадаємо, сенатор США Ліндсі Грем раніше представив законопроєкт, який передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Документ, зокрема, пропонує запровадити жорсткі обмеження щодо держав, які продовжують купувати російські енергоносії та тим самим фінансують агресію Кремля.