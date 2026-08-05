США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною

У МЗС РФ викривили слова Макрона та знайшли нового «винуватого» в українських атаках

У Росії заговорили про «нового господаря» України та звинуватили одну з європейських країн в «керуванні атакaми»

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з новими звинуваченнями на адресу президента Франції Емманюеля Макрона. Приводом стала його реакція на чергову масовану російську атаку по Києву, після якої французький лідер заявив про необхідність посилити тиск на Росію. Як пише «Главком» , про це повідомили російські державні ЗМІ, зокрема ТАСС.

Так, після російського удару по українській столиці в ніч проти 5 серпня Макрон наголосив, що Євросоюз і його партнери продовжать посилювати тиск на Росію та не піддадуться залякуванню. Західні лідери також засудили обстріл Києва та закликали до подальшої підтримки України.

І от, коментуючи слова президента Франції, Захарова заявила, що вони нібито свідчать про керівну роль Парижа щодо України.

«Закликаючи посилити тиск на Росію, Макрон прямим текстом командує здійснювати теракти проти мирного населення. Франція має знати, що її керівництво бере участь особисто у терористичній діяльності проти жінок, дітей», – заявила Марія Захарова.

Жодних доказів на підтвердження цих тверджень російська сторона не навела.

Водночас міжнародні партнери України вкотре поклали відповідальність за загибель цивільних на Росію. Після масованої атаки на Київ президент України Володимир Зеленський закликав союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони, а лідери європейських держав, зокрема і Емманюель Макрон, виступили за посилення санкційного тиску на Москву.

Зазначимо, що подібні заяви з боку російських посадовців є частиною системної пропагандистської кампанії Кремля. Традиційно звинувачуючи партнерів України у «керуванні Києвом», російські дипломати намагаються дискредитувати міжнародну підтримку України та перекласти відповідальність за наслідки розв'язаної Росією війни на західні країни.

До слова, новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей звернувся до українців українською мовою ще до прибуття до Києва та підтвердив готовність продовжувати всебічну підтримку нашої держави. Дипломат наголосив, що добре знає Україну, адже протягом останніх трьох років неодноразово відвідував її як високопосадовець МЗС Франції. Своє перше відеозвернення він записав із будівлі французького зовнішньополітичного відомства в Парижі після призначення на посаду указом президента Емманюеля Макрона.