Головна Світ Політика
search button user button menu button

США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною
У МЗС РФ викривили слова Макрона та знайшли нового «винуватого» в українських атаках
фото: скрин з відео

У Росії заговорили про «нового господаря» України та звинуватили одну з європейських країн в «керуванні атакaми»

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з новими звинуваченнями на адресу президента Франції Емманюеля Макрона. Приводом стала його реакція на чергову масовану російську атаку по Києву, після якої французький лідер заявив про необхідність посилити тиск на Росію. Як пише «Главком» , про це повідомили російські державні ЗМІ, зокрема ТАСС.

Так, після російського удару по українській столиці в ніч проти 5 серпня Макрон наголосив, що Євросоюз і його партнери продовжать посилювати тиск на Росію та не піддадуться залякуванню. Західні лідери також засудили обстріл Києва та закликали до подальшої підтримки України.

І от, коментуючи слова президента Франції, Захарова заявила, що вони нібито свідчать про керівну роль Парижа щодо України.

«Закликаючи посилити тиск на Росію, Макрон прямим текстом командує здійснювати теракти проти мирного населення. Франція має знати, що її керівництво бере участь особисто у терористичній діяльності проти жінок, дітей», – заявила Марія Захарова.

Жодних доказів на підтвердження цих тверджень російська сторона не навела.

Водночас міжнародні партнери України вкотре поклали відповідальність за загибель цивільних на Росію. Після масованої атаки на Київ президент України Володимир Зеленський закликав союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони, а лідери європейських держав, зокрема і Емманюель Макрон, виступили за посилення санкційного тиску на Москву.

Зазначимо, що подібні заяви з боку російських посадовців є частиною системної пропагандистської кампанії Кремля. Традиційно звинувачуючи партнерів України у «керуванні Києвом», російські дипломати намагаються дискредитувати міжнародну підтримку України та перекласти відповідальність за наслідки розв'язаної Росією війни на західні країни.

До слова, новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей звернувся до українців українською мовою ще до прибуття до Києва та підтвердив готовність продовжувати всебічну підтримку нашої держави. Дипломат наголосив, що добре знає Україну, адже протягом останніх трьох років неодноразово відвідував її як високопосадовець МЗС Франції. Своє перше відеозвернення він записав із будівлі французького зовнішньополітичного відомства в Парижі після призначення на посаду указом президента Емманюеля Макрона.

Читайте також:

Теги: війна росія Еммануель Макрон Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над промзоною в Сизрані піднявся стовп чорного диму
Дрони вразили один із найстаріших НПЗ Росії: чим особливий цей завод
12 липня, 05:56
Рейтинг схвалення самого президента Путіна також знижується
Довіра росіян до влади впала вдвічі за півроку – The Economist
24 липня, 05:55
Захист від ракет значною мірою залежить від поставок західних союзників
Кремль побив власний рекорд: скільки ракет летіло по Україні у липні
3 серпня, 03:48
Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня
Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня
Вчора, 05:50
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на новітні українські безпілотні технології
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України
6 липня, 23:55
Український конструктор розкрив головну слабкість «Орєшніка»
«Орєшнік» ніколи нікуди не влучить. Український конструктор пояснив чому
9 липня, 12:26
Глибокі удари ЗСУ можуть змусити Путіна до переговорів
Єврокомісар назвав умову, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів
16 липня, 20:05
СБУ затримала посадовців після детонації боєприпасів у Вишневому
СБУ затримала керівників оборонного підприємства після вибухів у Вишневому
16 липня, 15:16
Українські FP-1 дісталися логістичного вузла 3PL
Українські дрони уразили один із найбільших логістичних вузлів РФ
28 липня, 11:55

Політика

США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною
США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною
Ізраїльсько-ліванські переговори завершилися достроково на тлі ударів по Лівану
Ізраїльсько-ліванські переговори завершилися достроково на тлі ударів по Лівану
Китай запровадив санкції проти США
Китай запровадив санкції проти США
Іран та Оман узгодили безпечний маршрут в Ормузькій протоці
Іран та Оман узгодили безпечний маршрут в Ормузькій протоці
Путін змінив командувачів армії РФ після провального наступу
Путін змінив командувачів армії РФ після провального наступу
СБУ затримала російського коригувальника, який наводив балістичні ракети на Київ
СБУ затримала російського коригувальника, який наводив балістичні ракети на Київ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
57K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua