СБУ затримала російського коригувальника, який наводив балістичні ракети на Київ

Затриманий відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем

У Службі безпеки України повідомили, що затримали ще одного підозрюваного у коригуванні масованих ракетно-дронових ударів РФ по Києву. За даними слідства, це завербований ФСБ місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Як стверджують у Службі безпеки, затриманий виконував завдання російських спеслужб з наведення балістики і ударних дронів РФ по логістичних центрах та складах у столичному регіоні.

Крім цього, він відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем.

«Щоб виявити потенційні «цілі», він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні, за допомогою якої рашисти контролювали всі маршрути розвідвилазок фігуранта», – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у разі виявлення об'єктів, які, на думку агента, могли належати до логістичної та оборонної інфраструктури, він знімав їх на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті. Також він фіксував наслідки попередніх ударів по Києву.

«Зібрану інформацію фігурант узагальнював в агентурний «звіт» для подальшої передачі куратору від ФСБ», – зазначили у СБУ.

У відомстві повідомили, що затримали підозрюваного у коригуванні обстрілів РФ «по гарячих слідах» у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки.

За матеріалами справи, «рецидивіст був завербований ФСБ після того, як потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких» заробітків».

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на російську ФСБ.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше відомство заявило про активізацію «медових пасток» для вбивства українських військових. Російські агенти використовують сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах, де створюють фейкові жіночі акаунти та входять у довіру до українських військових. Після встановлення контакту військового виманюють на заздалегідь підготовлену локацію, де на нього чекає замах.