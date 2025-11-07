Вбивство чиновника у Мексиці: стрільцем виявився 17-річний юнак

Підліток був застрелений силами безпеки під час спроби втечі з місця події

Вбивство чиновника у Мексиці шокувало громадськість: 17-річного підлітка Віктора Мануеля Убальдо ідентифіковано як стрільця, що здійснив замах на мера Уруапана Карлоса Мансо під час публічного заходу до Дня мертвих у штаті Мічоакан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У результаті стрілянини, що сталася 2 листопада, підліток був застрелений силами безпеки під час спроби втечі з місця події.

Прокуратура Мічоакана повідомила, що до інциденту могли бути причетні й інші особи. Тести на родізонат натрію, проведені на тілі підлітка, підтвердили його участь у замаху. Крім того, експерти виявили, що Убальдо часто вживав метамфетамін.

Це вбивство, ймовірно, має зв'язок з організованими злочинними угрупованнями, які все частіше використовують неповнолітніх для скоєння злочинів. За останніми даними, злочинні картелі в Мексиці активно вербують молодь з неблагополучних сімей, використовуючи для цього навіть соціальні мережі та відеоігри.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Мічоакан під час публічного заходу, присвяченого Дню мертвих, озброєні нападники застрелили мера міста Уруапан Карлоса Мансо.

Карлос Мансо очолив Уруапан у вересні 2024 року. Він був відомий активною позицією у боротьбі зі злочинністю – іноді особисто виїжджав з патрулем сил безпеки, надягаючи бронежилет. У червні мер опублікував відео одного з таких патрулювань, у якому закликав федеральну владу посилити боротьбу з насильницькими злочинами.

Штат Мічоакан уже багато років страждає від насильства з боку потужних наркокартелів, які контролюють сільськогосподарські території та вимагають гроші з місцевих фермерів.