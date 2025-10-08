Головна Країна Кримінал
Справа Фаріон: сусіди мовознавиці дали свідчення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа Фаріон: сусіди мовознавиці дали свідчення
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
фото: Суспільне Львів

Наступне судове засідання призначене на 15 жовтня

У середу, 8 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова продовжили допит свідків у справі про вбивство Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Еспресо».

Першими виступили мешканці будинку на вулиці Масарика, 3, які були очевидцями подій, проте не дозволили журналістам фотографувати або знімати їх. Покази розпочали з допиту жінки, яка стала безпосереднім свідком злочину.

Жінка розповіла, що приблизно два тижні до трагедії на лавці у дворі щодня сидів незнайомий хлопець – з 10-ї ранку до 17-ї години. У день убивства він був одягнений у чорні штани, червону олімпійку, темні окуляри та панаму. На запитання сусідів, що він там робить, хлопець відповідав, що приїхав у гості, але господарів немає вдома, а ключів у нього немає.

У день трагедії жінка побачила, як Ірина Фаріон вийшла з валізою та, ймовірно, чекала машину. Хлопець встав, зайшов в арку приблизно на хвилину-півтори, потім повернувся, сів на лавку, дістав із сумки червоні рукавички та вдягнув їх. У цей момент сусідка пішла додому, проминула Ірину Фаріон, а вже за кілька секунд почула звук, схожий на вибух петарди. Обернувшись, вона побачила мовознавицю на землі.

Інший свідок – чоловік, який у той час перебував біля свого автомобіля у дворі, – почув крик і постріл. Обернувшись, він побачив, як незнайомий хлопець, що сидів раніше на лавці, утікає, а Ірина Фаріон лежить без свідомості. Підійшовши до неї, він помітив поранення в голову та відразу викликав швидку допомогу.

Наступне судове засідання призначене на 15 жовтня.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Теги: суд вбивство Ірина Фаріон

