Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Ірландії вбито 17-річного підлітка з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Ірландії вбито 17-річного підлітка з України
У вбивстві українця підозрюють 17-річного юнака із Сомалі
фото: RTE

За даними ЗМІ, українець прибув до Ірландії кілька днів тому та проживав у центрі для біженців

У Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irish Times.

Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в районі Донагмеда в житловому комплексі Grattan Wood. Агентство з питань дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що цей заклад надає допомогу людям, які шукають притулок.

За даними RTE, вбитого звали Вадим Давиденко. Він прибув до Ірландії кілька днів тому та проживав у житловому комплексі для надання захисту разом з іще трьома дітьми без супроводу дорослих. Хлопець, як сказано в матеріалі, отримав важкі травми голови, обличчя та верхньої частини тіла.

За даними Irish Independent, у вбивстві хлопця підозрюють 17-річного юнака із Сомалі. Його затримали на місці, однак, виявивши порізи, одразу доправили до лікарні. Його життю нічого не загрожує. Наразі поліція з’ясовує, чи було вбивство наслідком сварки між підлітками.

До слова, на кінець літа 2025 року понад 4,37 млн громадян України, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Ця цифра продовжує повільно, але впевнено зростати щомісяця.

Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість осіб, що отримали тимчасовий захист, зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня. Це демонструє, що міграційні потоки не припиняються.

Читайте також:

Теги: вбивство Ірландія біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 вересня 2000 року стало відомо про зникнення журналіста Георгія Ґонґадзе, 2 листопада тіло без голови знайшли на Київщині
Справі Гонгадзе – 25. Питання до правоохоронців
16 вересня, 20:02
Убивство на фунікулері. Чому суд обрав довічне?
Убивство на фунікулері. Чому суд обрав довічне?
4 жовтня, 08:15
Вбивство сталося через сварку щодо колишнього нападника збірної Росії Федора Смолова
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
17 вересня, 16:52
Ірландія відправила Україні пакет допомоги для ЗСУ, зокрема автомобілі та роботи для розмінування
Ірландія відправила ЗСУ техніку для розмінування
19 вересня, 09:03
Обвинувачений Артем Косов перед оголошенням вироку. Київ, 22 вересня 2025 року
Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок
22 вересня, 15:28
ДНК-експертиза остаточно довела невинуватість чоловіка
Майже 40 років за ґратами: американець отримав рекордну компенсацію за помилку
25 вересня, 13:59
Суд з'ясував: обвинувачений Артем Косов раніше піднімав руку на батька
Чому довічне? З'явився повний текст вироку працівнику УДО, який вбив підлітка на фунікулері
26 вересня, 20:20
Серіал «Будинок Гіннесса» став стимулом відвідати Ірландію
Після нового серіалу від Netflix популярність Дубліна зросла на 551%
10 жовтня, 13:16
Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
11 жовтня, 19:54

Соціум

В Ірландії вбито 17-річного підлітка з України
В Ірландії вбито 17-річного підлітка з України
Як штучний інтелект може допомогти у лікуванні раку
Як штучний інтелект може допомогти у лікуванні раку
Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн
Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн
Греція дозволила 13-годинний робочий день: закон викликав суперечки
Греція дозволила 13-годинний робочий день: закон викликав суперечки
«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua