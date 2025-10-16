В Ірландії вбито 17-річного підлітка з України

За даними ЗМІ, українець прибув до Ірландії кілька днів тому та проживав у центрі для біженців

У Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irish Times.

Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в районі Донагмеда в житловому комплексі Grattan Wood. Агентство з питань дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що цей заклад надає допомогу людям, які шукають притулок.

За даними RTE, вбитого звали Вадим Давиденко. Він прибув до Ірландії кілька днів тому та проживав у житловому комплексі для надання захисту разом з іще трьома дітьми без супроводу дорослих. Хлопець, як сказано в матеріалі, отримав важкі травми голови, обличчя та верхньої частини тіла.

За даними Irish Independent, у вбивстві хлопця підозрюють 17-річного юнака із Сомалі. Його затримали на місці, однак, виявивши порізи, одразу доправили до лікарні. Його життю нічого не загрожує. Наразі поліція з’ясовує, чи було вбивство наслідком сварки між підлітками.

До слова, на кінець літа 2025 року понад 4,37 млн громадян України, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Ця цифра продовжує повільно, але впевнено зростати щомісяця.

Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість осіб, що отримали тимчасовий захист, зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня. Це демонструє, що міграційні потоки не припиняються.