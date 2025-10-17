На Кіпрі кілер на мотоциклі розстріляв президента футбольного клубу: деталі трагедії

Дімостенуса вбили, коли він був у своєму автомобілі

Президент футбольного клубу «Карміотіс» бізнесмен Ставрос Дімостенус був убитий на автомагістралі в Лімассолі (Кіпр). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Knews.

Дімостенуса обстріляли, коли він був у своєму автомобілі. Обстріл було здійснено невідомим, який під'їхав на мотоциклі і потім втік з місця події.

Поліція та екстрені служби негайно відреагували на напад. Влада оточила район і розпочала розслідування.

Наразі бригади криміналістів оглядають місце злочину, а поліція опитує свідків, які можуть мати інформацію про інцидент або мотоцикліст, який брав участь у ньому.

«Карміотіса» за підсумками сезону-2024/25 вилетіла з найвищого дивізіону чемпіонату Кіпру.

49-річний Дімостенус керував клубом із 2023 року.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».