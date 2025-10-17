Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На Кіпрі кілер на мотоциклі розстріляв президента футбольного клубу: деталі трагедії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
На Кіпрі кілер на мотоциклі розстріляв президента футбольного клубу: деталі трагедії
49-річний Дімостенус керував «Карміотіс» із 2023 року
фото: Knews

Дімостенуса вбили, коли він був у своєму автомобілі

Президент футбольного клубу «Карміотіс» бізнесмен Ставрос Дімостенус був убитий на автомагістралі в Лімассолі (Кіпр). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Knews.

Дімостенуса обстріляли, коли він був у своєму автомобілі. Обстріл було здійснено невідомим, який під'їхав на мотоциклі і потім втік з місця події.

Поліція та екстрені служби негайно відреагували на напад. Влада оточила район і розпочала розслідування.

Наразі бригади криміналістів оглядають місце злочину, а поліція опитує свідків, які можуть мати інформацію про інцидент або мотоцикліст, який брав участь у ньому.

«Карміотіса» за підсумками сезону-2024/25 вилетіла з найвищого дивізіону чемпіонату Кіпру.

49-річний Дімостенус керував клубом із 2023 року.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ вбивство кілер Кіпр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше Трамп висунув ідею визнання «Антифи» терористичною організацією у 2020 році
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
18 вересня, 09:32
У соцмережах Бленуце знайшли репости російського пропагандиста Соловйова
«Динамо» хоче продати скандального румунського нападника – ЗМІ
25 вересня, 11:27
На 18-річного голкіпера Калмурзу (ліворуч) чекав сюрприз
Воротар «Кайрата», якому «Реал» забив п'ять голів, після гри отримав у подарунок авто
1 жовтня, 19:05
У прямому ефірі гру Україна – Іспанія можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт»
Україна – Іспанія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
7 жовтня, 07:42
Хайкін є чотириразовим чемпіоном Норвегії з футболу
Титулований воротар з Росії завершує процес отримання громадянства Норвегії
7 жовтня, 15:53
Директор ТОВ розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників клубу, які не брали участі в діяльності підприємства
Гендиректор ФК «Чернігів» отримав підозру за організацію схеми бронювання футболістів – ЗМІ
8 жовтня, 19:41
Албанські футболісти порадували вболівальників перемогою над Сербією
Албанські фанати співали про «смерть Сербії», святкуючи перемогу своєї збірної
13 жовтня, 09:06
Україна зіграє з Азербайджаном сьогодні, 13 жовтня
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану
13 жовтня, 10:30
Роман Линдов є голкіпером команди «Буревій»
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
13 жовтня, 10:52

Новини

На Кіпрі кілер на мотоциклі розстріляв президента футбольного клубу: деталі трагедії
На Кіпрі кілер на мотоциклі розстріляв президента футбольного клубу: деталі трагедії
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Українці здобули нагороди чемпіонату Європи з парабадмінтону
Українці здобули нагороди чемпіонату Європи з парабадмінтону
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
В Італії баскетболіст і його дружина волейболістка здійснили напад на бригаду «швидкої»
В Італії баскетболіст і його дружина волейболістка здійснили напад на бригаду «швидкої»

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua