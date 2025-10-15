Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
Зінченко ліг на судовому засіданні
фото: Ірина Фаріон/Telegram

В'ячеслава Зінченка завчасно доправили до зали суду

Сьогодні, 15 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова розпочалося нове засідання щодо В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

В'ячеслава Зінченка завчасно доправили до зали суду. Також прийшли адвокати Зінченка – Ігор Сулима і Володимир Вороняк, прокурор Дмитро Петльований і донька Фаріон Софія Особа. Водночас телеграм-канал, який називається «Ірина Фаріон», повідомляє, що Зінченко приліг в залі суду. На засіданні активно працює група його підтримки.

Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото) фото 1
фото: Ірина Фаріон/Telegram

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон вбивство суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
13 жовтня, 04:42
Графіті з «солдатами Франції в Україні» 
У Парижі судитимуть чоловіків за графіті про «труни французьких солдатів в Україні»
10 жовтня, 05:45
Вбита у США Ірина Заруцька
У США губернатор одного зі штатів після вбивства українки підписав «Закон Ірини»
4 жовтня, 21:28
Обвинувачений Артем Косов із надуманих причин позбавив життя 16-річного Максима Матерухіна
Смерть підлітка на фунікулері. Чи може вбивця вийти на волю, будучи засудженим довічно: пояснюють юристи
4 жовтня, 11:06
За даними слідства, чоловік зберігав ручний протитанковий гранатомет РПГ-26
РПГ-26, гранати та кілограм тротилу: на Вінниччині чоловік зберігав «підпільний арсенал»
3 жовтня, 07:12
Вдова активіста Чарлі Кірка повідомила, що пробачає його вбивцю
Вдова активіста Чарлі Кірка повідомила, що пробачає його вбивцю
22 вересня, 02:29
Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві
Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві
19 вересня, 17:38
Ймовірний вбивця Кірка грав у гру Steam
Вбивця Кірка використав ім'я Трампа як псевдонім у мережі
19 вересня, 08:44
Справі Гонгадзе – 25. Генерал Пукач, засуджений за вбивство, проситься на волю
Справі Гонгадзе – 25. Генерал Пукач, засуджений за вбивство, проситься на волю Роковини
16 вересня, 07:00

Кримінал

Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше
ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал
Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал
У Львові львівському реабілітаційному центрі померли двоє дітей-сиріт
У Львові львівському реабілітаційному центрі померли двоє дітей-сиріт

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua