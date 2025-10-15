Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)

В'ячеслава Зінченка завчасно доправили до зали суду

Сьогодні, 15 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова розпочалося нове засідання щодо В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

В'ячеслава Зінченка завчасно доправили до зали суду. Також прийшли адвокати Зінченка – Ігор Сулима і Володимир Вороняк, прокурор Дмитро Петльований і донька Фаріон Софія Особа. Водночас телеграм-канал, який називається «Ірина Фаріон», повідомляє, що Зінченко приліг в залі суду. На засіданні активно працює група його підтримки.

фото: Ірина Фаріон/Telegram

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.