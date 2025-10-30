Жахливий злочин: єгипетський спортсмен убив свою дружину

Убивця завдав жертві ножових поранень, несумісних з життям, та завтра отримає вирок

Колишнього гравця єгипетської національної команди з хокею на траві Мохамеда Самака було визнано винним у навмисному вбивстві своєї дружини. Про це інформує «Главком» з посиланням на BBC.

42-річний чоловік скоїв злочин, убивши Джоанн Самак, у їхній спільній оселі в Дройтвіч-Спа, Вустершир, 1 липня 2024 року. 49-річна жінка померла внаслідок численних ножових поранень, а сліди її крові були виявлені на одязі її чоловіка.

Доводячи свою невинуватість, екстренер, який раніше був спортсменом, вибудував хибну версію. Він заявив, що був свідком того, як його дружина сама завдала собі смертельних ударів ножем і «зробила два останні вдихи». Він наполегливо заперечував, що вбив дружину та максимально намагався ввести в оману слідство. Згодом виявилося, що Мохамед під час переміщення тіла дружини побачив на своєму одязі її кров та почав панікувати через страх, що йому не повірять.

«Ця холоднокровна спроба представити злочин як самогубство принесла додаткових страждань родині Джо, – наголосив представник Королівської прокуратури Джонатан Роу, – на щастя, присяжні розгледіли його брехню та засудили його за цей жахливий злочин, скоєний проти беззахисної жінки, яка ніколи б не могла уявити, що її власний чоловік завдасть їй такої серйозної шкоди». Брат загиблої, Марк Вейл, вшановуючи пам'ять сестри, сказав, що вона була відданою, доброю і турботливою людиною. Остаточний вирок у справі Мохамеда Самака має бути оголошений у тому ж суді найближчої п'ятниці.

Протягом своєї роботи тренером, Самак обіймав посади тренера та асистента валлійських хокейних команд віком до 18 років, а також чоловічої збірної з хокею на траві в коледжі Малверн у Вустерширі. Як гравець він грав за Єгипет у період з 1999 по 2003 рік, а до того три роки викликався у молодіжну команду цієї країни.

