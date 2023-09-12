Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників
Раніше «Антонов» проєктував і виробляв безпілотники, зокрема модель «Горлиця»
фото з відкритих джерел

«Антонов» диверсифікує свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків і посилює виробництво дронів

Українська компанія «Антонов» диверсифікує свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків і посилює виробництво дронів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на закриту презентацію «Укроборонпрому».

Новий центр «Антонов» пропонує експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів дронів і розробку стандартів компонентів. Загалом у центру 26 функцій. Також Україні у виробництві безпілотників дальньої дії, аби завдавати ударів углиб території Росії, допоможе досвід «Антонова» в галузі вантажних літаків.

Раніше «Антонов» проєктував і виробляв безпілотники, зокрема модель «Горлиця», але вантажні літаки давно були основним напрямом діяльності підприємства. Хоча виробництво вантажних літаків продовжуватиметься, новий центр безпілотних літальних апаратів тепер може краще задовольняти військові потреби України та дати інженерам «Антонова» більше роботи.

Нагадаємо, в Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7. Ударний український безпілотник призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.

До слова, у мережі з'явилися фото споруди, якою Росія збирається захищати свої літаки від атак дронів.

Теги: Антонов безпілотник літак війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованому Севастополі прогримів потужний вибух (відео)
В окупованому Севастополі прогримів потужний вибух (відео)
Сьогодні, 11:12
Росія вкотре звинувачує Україну в атаці на окупований Крим
Росія заявила про атаку «українських десантників» та безпілотників на Крим
10 вересня, 06:26
Рашисти тероризують населення окупованих територій
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
4 вересня, 07:38
До чемпіонату світу з боротьби допущені п'ятеро росіян і білорусів, які підтримали війну
До чемпіонату світу з боротьби допущені п'ятеро росіян і білорусів, які підтримали війну
27 серпня, 10:41
Український БпЛА «Лелека-100»
Міноборони РФ: Крим атакували понад 40 безпілотників
25 серпня, 05:57
Також посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина
Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Львівщині отримав підозру
24 серпня, 16:30
Росія намагається розширити військове співробітництво з Північною Кореєю
Пентагон відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї
16 серпня, 13:08
Наслідки нічної атаки на Харківщину
РФ атакувала «Шахедами» Харківщину (фото)
16 серпня, 09:48
Житель Луцька опублікував фото з мером під час ранкової пробіжки
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
15 серпня, 11:31

Бізнес

Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників
Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників
ДТЕК Енерго збільшив капітальні інвестиції в 2,4 рази за підсумками першого півріччя цього року
ДТЕК Енерго збільшив капітальні інвестиції в 2,4 рази за підсумками першого півріччя цього року
Фонд держмайна у вересні проведе десятки великих аукціонів: найцікавіші лоти
Фонд держмайна у вересні проведе десятки великих аукціонів: найцікавіші лоти
Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті
Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті
ДТЕК увійшов у топ найкращих роботодавців для ветеранів
ДТЕК увійшов у топ найкращих роботодавців для ветеранів
Видобуток газу та його закачування у сховища – головне завдання «Нафтогазу» – Чернишов
Видобуток газу та його закачування у сховища – головне завдання «Нафтогазу» – Чернишов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
8274
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
8029
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
7942
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
6723
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5729
Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав деяких журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту