Як загибель Пригожина вплине на подальшу долю «Вагнера»? Оцінка ISW

Доля «Вагнера» залишається невизначеною, однак останні події можуть призвести до драматичних наслідків

Після авіакатастрофи, у якій загинуло керівництво найманців, командній структурі та бренду «Вагнер» загрожує деградація

Убивство ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина драматично вплине на майбутнє цього угруповання, адже посіє страх серед командирів та бойовиків. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російське видання стверджувало, що рада командувачів «Вагнера» збиралася, щоб підготувати спільну заяву та оголосити, що станеться з ПВК найближчим часом.

Неназване джерело видання також стверджувало, що «Вагнер» давно розробив механізм так званого пом’якшення наслідків смерті Пригожина та та його заступника Уткіна. Однак джерело відмовилося розкрити, що передбачають такі пом’якшення, але зазначило, що «за будь-якого сценарію ці пом’якшення будуть поганими новинами».

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Пов’язані з «Вагнером» канали закликали російські ЗМІ утриматися від спекуляцій щодо Пригожина та долі «Вагнера».

Водночас відомий російський блогер, який має зв’язки з російською Держдумою, заявив, що персонал ПВК «Вагнера» все ще «на своїх постах» у Білорусі та Африці, і спростував заяви про евакуацію персоналу «Вагнера».

«Пригожин і Уткін, безперечно, були обличчями «Вагнера», і їхні вбивства матимуть драматичний вплив на командну структуру та бренд «Вагнера». Командири та бійці «Вагнера» можуть почати боятися за своє життя або деморалізуватися», – йдеться у звіті.

На думку аналітиків, вторгнення російського міноборони та Кремля в операції «Вагнера» та відсутність Пригожина, який би боровся за нові можливості для своїх найманців, може ще більше призвести до деградації ПВК.

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Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

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До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.