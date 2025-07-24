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Росія відправляє викрадених в Україні дітей воювати на фронт – The Times

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росія відправляє викрадених в Україні дітей воювати на фронт – The Times
РФ мілітаризує дітей на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

За різними оцінками, з тимчасово окупованих територій України вивезено близько 35 тис. дітей

Кремль змушує викрадених в Україні дітей з досягненням 18 років іти воювати на фронт. Про це в інтерв'ю The Times повідомили неназвані українські урядовці, передає «Главком».

Зазначається, що Кремль таким чином переслідує дві цілі: вирішення нестачі живої сили в російській армії та жорстка форма нової психологічної війни проти українців. Останнє є нібито наказом самого російського диктатора Володимир Путіна.

За різними оцінками, з тимчасово окупованих територій України вивезено близько 35 тис. дітей. Скільки було призвано в російську армію точно невідомо, але може йтися про тисячі українців.

У той же час керівник Офісу президента Андрій Єрмак в подкасті The General and The Journalist заявив, що уряд отримав вагомі докази відправки на фронт українців, зокрема, документи про призов.

«Росіяни хочуть знищити нове покоління українців, і вони створюють нових солдатів проти країни, де вони народилися. Це жахливо», – сказав він.

The Times пише, що випадки відправлення депортованих українців в армію РФ почастішали після 2022 року. За даними незалежних дослідників, близько 95% депортованих українців спочатку відправляють до «таборів перевиховання», а у підлітковому віці – до військових навчальних закладів. Лабораторія гуманітарних досліджень наразі виявила 116 різних місць, де утримуються діти, більшість з них у Росії, а деякі – аж до її тихоокеанського узбережжя.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив суттєве зростання кількості серйозних порушень прав дітей унаслідок збройної агресії Росії проти України цього року та знову включив російську терористичну армію до так званого «списку ганьби».

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти використовують українських дітей для збирання FPV-дронів, які надалі застосовують у війні проти України.

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Теги: діти війна росія Україна

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