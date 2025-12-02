Головна Світ Політика
Велика Британія формує нову політику щодо Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Велика Британія формує нову політику щодо Китаю
Стармер: Захист нашої безпеки не підлягає обговоренню – це наш перший обов'язок
фото: Associated Press

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Китай становить «загрозу національній безпеці» країни, але зауважив, що економічне співробітництво пішло би на користь 

Велика Британія розробляє нову стратегічну лінію поведінки щодо Китаю, прагнучи збалансувати захист національної безпеки та розвиток економічних зв'язків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційне агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Китай становить «загрозу національній безпеці» країни, але водночас наголосив, що розширення економічного співробітництва залишається в інтересах Лондона. Лейбористський уряд розглядає оновлення політики щодо Пекіна як пріоритет, прагнучи збалансувати взаємодію, яка останніми роками була або напруженою, або хаотичною.

Протягом останнього десятиліття британський підхід різко змінився: від прагнення стати ключовим європейським партнером Китаю до відкритої критики. Стармер наголосив на необхідності відмовитися від крайнощів і перейти до прагматичного формату співпраці, заявивши: «Можна працювати і торгувати з країною, одночасно захищаючи себе».

Рішення охарактеризувати Китай як загрозу з'явилося після того, як судовий розгляд у справі про звинувачення в шпигунстві провалився через відсутність офіційного визначення статусу Пекіна.

Стармер вважає слабку дипломатичну активність попереднього уряду прорахунком, оскільки лідери Франції та Німеччини відвідували Китай кілька разів, тоді як останній візит британського прем'єра відбувся аж у 2018 році. За даними джерел, підготовка до поїздки Стармера до Китаю вже ведеться.

Прем'єр-міністр підкреслив, що безпека залишається безумовним пріоритетом: «Захист нашої безпеки не підлягає обговоренню – це наш перший обов'язок».

Стармер зазначив, що там, де ризики мінімальні, бізнесу слід посилювати взаємодію з китайським ринком. Як перспективні сфери для посилення економічних зв'язків він назвав:

  • фінанси та професійні послуги;
  • креативні індустрії;
  • фармацевтика;
  • сегмент товарів класу люкс.

Стармер підкреслив значний експортний потенціал цих галузей.

Як відомо, Китай понад 10 років систематично зламав урядові системи Великої Британії, отримуючи доступ до документів низького та середнього рівня секретності.

За даними джерел, серед отриманих китайськими хакерами даних були конфіденційні документи щодо урядової політики, приватні повідомлення та окремі дипломатичні телеграми. Водночас найвищий рівень секретності та системи, у яких зберігалася найчутливіша інформація, залишилися недоторканими.

Раніше вашингтонське відділення ФБР розпочало розслідування хакерських атак, здійснених більш ніж на 12 великих американських юридичних та технологічних компаній. 

