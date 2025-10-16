Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду
фото з відкритих джерел

Серед отриманих даних були конфіденційні документи щодо урядової політики, приватні повідомлення та окремі дипломатичні телеграми

Китай понад 10 років систематично зламав урядові системи Великої Британії, отримуючи доступ до документів низького та середнього рівня секретності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, серед отриманих китайськими хакерами даних були конфіденційні документи щодо урядової політики, приватні повідомлення та окремі дипломатичні телеграми. Водночас найвищий рівень секретності та системи, у яких зберігалася найчутливіша інформація, залишилися недоторканими.

Речник уряду Великої Британії підкреслив, що надсекретна інформація, що потребує максимального захисту, не була скомпрометована попри багаторічні спроби доступу з боку Китаю.

Як повідомляють джерела, порушення безпеки зафіксували у лондонському центрі обробки даних, який зберігав конфіденційну урядову інформацію і був проданий організації, пов’язаній із Китаєм, за часів консервативного уряду. Тодішні міністри розглядали можливість знищення центру, перш ніж його вдалося захистити іншими способами.

Викриття з’явилися на тлі політичного тиску на прем’єр-міністра Кіра Стармера через політику щодо Китаю після того, як британські прокурори не змогли забезпечити обвинувальний вирок двом чоловікам за шпигунство на користь Пекіна. Провал справи, за словами Королівської прокуратури, був пов’язаний із відмовою попередніх урядів офіційно визнавати Китай загрозою національній безпеці.

За даними уряду, британська система класифікації документів включає три рівні:

  • Офіційні – рутинні документи, компрометація яких не критична;
  • Секретні – витік може серйозно зашкодити військовому потенціалу або міжнародним відносинам;
  • Цілком секретні – найвищий рівень захисту, розголошення якого загрожує національній безпеці та економіці.

Екскерівник апарату прем’єр-міністра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що величезні обсяги даних, класифікованих як надзвичайно секретні, були скомпрометовані. Колишній міністр безпеки Том Тугендхат підтвердив цю інформацію, але не надав деталей.

Раніше вашингтонське відділення ФБР розпочало розслідування хакерських атак, здійснених більш ніж на 12 великих американських юридичних та технологічних компаній. 

За їхніми відомостями, однією з компаній, чиї комп'ютерні системи зазнали злому в останні місяці, стала впливова юридична фірма Williams & Connolly, яка представляє інтереси великих американських політиків, включаючи 42-го президента США Білла Клінтона і колишню першу леді та держсекретаря Гілларі Клінтон. Компанія попередила клієнтів, що зловмисники отримали доступ до частини електронного листування, проте конфіденційну інформацію викрали не було.

Теги: Велика Британія Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
20 вересня, 00:42
Попри курйоз, церемонія продовжилася за протоколом
Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)
19 вересня, 14:53
Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
24 вересня, 00:14
Ключовим елементом нової системи оборони стануть технології, розроблені в рамках спільної британсько-української програми «Проєкт Octopus»
Велика Британія долучиться до «стіни з дронів» НАТО
28 вересня, 13:01
З 1 листопада в порту, який обробляє близько шостої частини загального обсягу нафти, що надходить до Китаю, набувають чинності нові правила
Китай готує обмеження проти «тіньового флоту» – Bloomberg
29 вересня, 18:53
Фіолетовий капелюх першої леді з широкими полями закривав більшу частину її обличчя
Меланія Трамп порушила королівський протокол під час візиту до Великої Британії
18 вересня, 06:40
BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники
BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники
3 жовтня, 14:47
Архієпископ Кентерберійський є другим за ієрархією після короля керівником Церкви Англії
Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву
3 жовтня, 15:55
У скоєному підозрюють китайських хакерів
Безпрецедентна атака: хакери зламали технологічних та юридичних гігантів США
8 жовтня, 13:10

Політика

Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду
Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі
NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі
Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту
Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua