Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду

Китай понад 10 років систематично зламав урядові системи Великої Британії, отримуючи доступ до документів низького та середнього рівня секретності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, серед отриманих китайськими хакерами даних були конфіденційні документи щодо урядової політики, приватні повідомлення та окремі дипломатичні телеграми. Водночас найвищий рівень секретності та системи, у яких зберігалася найчутливіша інформація, залишилися недоторканими.

Речник уряду Великої Британії підкреслив, що надсекретна інформація, що потребує максимального захисту, не була скомпрометована попри багаторічні спроби доступу з боку Китаю.

Як повідомляють джерела, порушення безпеки зафіксували у лондонському центрі обробки даних, який зберігав конфіденційну урядову інформацію і був проданий організації, пов’язаній із Китаєм, за часів консервативного уряду. Тодішні міністри розглядали можливість знищення центру, перш ніж його вдалося захистити іншими способами.

Викриття з’явилися на тлі політичного тиску на прем’єр-міністра Кіра Стармера через політику щодо Китаю після того, як британські прокурори не змогли забезпечити обвинувальний вирок двом чоловікам за шпигунство на користь Пекіна. Провал справи, за словами Королівської прокуратури, був пов’язаний із відмовою попередніх урядів офіційно визнавати Китай загрозою національній безпеці.

За даними уряду, британська система класифікації документів включає три рівні:

Офіційні – рутинні документи, компрометація яких не критична;

Секретні – витік може серйозно зашкодити військовому потенціалу або міжнародним відносинам;

Цілком секретні – найвищий рівень захисту, розголошення якого загрожує національній безпеці та економіці.

Екскерівник апарату прем’єр-міністра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що величезні обсяги даних, класифікованих як надзвичайно секретні, були скомпрометовані. Колишній міністр безпеки Том Тугендхат підтвердив цю інформацію, але не надав деталей.

Раніше вашингтонське відділення ФБР розпочало розслідування хакерських атак, здійснених більш ніж на 12 великих американських юридичних та технологічних компаній.

За їхніми відомостями, однією з компаній, чиї комп'ютерні системи зазнали злому в останні місяці, стала впливова юридична фірма Williams & Connolly, яка представляє інтереси великих американських політиків, включаючи 42-го президента США Білла Клінтона і колишню першу леді та держсекретаря Гілларі Клінтон. Компанія попередила клієнтів, що зловмисники отримали доступ до частини електронного листування, проте конфіденційну інформацію викрали не було.