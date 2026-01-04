Папа Римський прокоментував події у Венесуелі

Понтифік каже, що із занепокоєнням слідкує за розвитком ситуації

Папа Римський Лев XIV прокоментував ситуацію у Венесуелі, закликавши гарантувати суверенітет і пошану до загальнолюдських і громадянських прав, а також «бути витривалими у молитві за мир і солідарність з народами, які страждають через війни». Понтифік каже, що із занепокоєнням слідкує за розвитком ситуації у Венесуелі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо «Свобода».

Він сказав, що благо венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями і спонукати до подолання насильства та до того, щоб ступити на шлях справедливості і миру, «гарантуючи суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права, закріплене в Конституції, поважаючи права людини і громадянські права кожного та усіх».

❕Папа Лев закликав зберегти суверенітет Венесуели після повалення Мадуро



Під час недільної молитви «Ангел Господній» у Ватикані Папа Лев заявив, що з «душею, сповненою тривоги», стежить за подіями у Венесуелі після дій США, які призвели до усунення Ніколаса Мадуро.



«Найдорожчі, не втрачаймо віри в Бога миру: молімося і будьмо солідарними з народами, які страждають від воєн», – сказав Папа паломникам на площі Святого Петра у Ватикані.

Святіший Отець також скерував думку до постраждалих від трагедії у швейцарських Альпах у новорічну ніч, де пожежа в барі забрала десятки життів.

«Прагну ще раз засвідчити свою близькість з тими, хто переживає біль через трагедію, що сталася в Кран-Монтані в Швейцарії. Запевняю у молитві за загиблих молодих людей, за поранених та їхніх рідних», – сказав він.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

До слова, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.