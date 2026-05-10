Економічний радник Білого дому прогнозує «фонтан нафти» після відкриття Ормузької протоки

Хассетт: Відновлення протоки може зайняти місяць або два. Але як тільки, по суті, відкриється фонтан, ми очікуємо, що ціни на нафту можуть впасти відносно швидко
Директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт підтвердив, що найближчим часом бізнес та приватні споживачі будуть змушені нести підвищені витрати через подорожчання енергоносіїв на тлі війни в Ірані. Проте, виступаючи в ефірі Fox News, посадовець висловив оптимізм: щойно Ормузька протока знову стане повністю судноплавною, ринок очікує «фонтан нафти», який швидко обвалить ціни. Про це пише «Главком».

Забезпечення вільного руху суден цим стратегічним маршрутом є фундаментальною частиною складних переговорів щодо укладення тривалої мирної угоди з Тегераном. За словами Хассетта, процес повного відновлення роботи протоки може тривати один-два місяці. Водночас він очікує, що вартість нафти почне стрімко знижуватися ще до початку проміжних виборів у США.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти, тому її блокування з кінця лютого стало головним чинником цінового стрибка.

Нафта марки Brent, яка до війни коштувала $73,21 за барель, минулої п'ятниці зафіксувалася на позначці близько $100. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ціна не впаде нижче $90 щонайменше до кінця поточного року.

У США середня вартість бензину на заправках уже сягнула $4,52 за галон. Адміністрація Трампа намагається заспокоїти громадськість на тлі рекордно низького рівня споживчих настроїв, називаючи нинішню економічну кризу «тимчасовими труднощами задля довгострокових переваг».

Проте експерти застерігають від надмірного оптимізму. Повернення до докризових цін залежить не лише від логістики, а й від швидкості відновлення видобутку на Близькому Сході, де багато свердловин були законсервовані. Хоча технічний запуск видобутку може тривати тижні, представники нафтових корпорацій попереджають: на повну реконструкцію енергетичної інфраструктури після воєнних ударів знадобляться роки.

Раніше державний секретар Марко Рубіо закликав Китай передати міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, який перебуває з поїздкою у Пекіні, що продовження ворожнечі в Ормузькій протоці призведе до «глобальної ізоляції» Тегерана. 

«Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що потрібно сказати, а саме: те, що ви робите в протоках, призводить до вашої глобальної ізоляції. Ви тут погані. Вам не слід підривати кораблі. Вам не слід мінувати», – сказав Рубіо, звинувативши Іран у «намаганні тримати світову економіку в заручниках».

До слова, Тегеран зробив рішучий крок до встановлення повного суверенітету над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового нафтового трафіку. 5 травня 2026 року було офіційно створено Адміністрацію протоки Перської затоки (PGSA), яка запровадила нову систему авторизації суден. Будь-яке судно, що ігноруватиме ці вимоги, ризикує стати ціллю для КВІР (Корпусу вартових ісламської революції). 

