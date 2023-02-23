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Білий дім анонсував, коли Байден оголосить нові санкції проти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім анонсував, коли Байден оголосить нові санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Завтра, 24 лютого, президент США Джо Байден оголосить запровадження нових санкцій проти Росії. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр брифінгу.

За її словами, 24 лютого Байден проведе онлайн-зустріч із лідерами «Великої сімки» та президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити координацію допомоги українській державі.

«Завтра лідери обговорять, як ми можемо продовжити підтримку України і продовжити посилення тиску на Путіна. США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід Путіну. Вони будуть поширюватися на російські банки, російську оборонну та технологічну промисловість, а також суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти наші санкції», – додала вона.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що Путін не готовий застосувати ядерну зброю.

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Теги: санкції путін промисловість президент прессекретар 24 лютого США Джозеф Байден

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