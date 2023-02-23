Білий дім анонсував, коли Байден оголосить нові санкції проти РФ
Завтра, 24 лютого, президент США Джо Байден оголосить запровадження нових санкцій проти Росії. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр брифінгу.
За її словами, 24 лютого Байден проведе онлайн-зустріч із лідерами «Великої сімки» та президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити координацію допомоги українській державі.
«Завтра лідери обговорять, як ми можемо продовжити підтримку України і продовжити посилення тиску на Путіна. США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід Путіну. Вони будуть поширюватися на російські банки, російську оборонну та технологічну промисловість, а також суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти наші санкції», – додала вона.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що Путін не готовий застосувати ядерну зброю.
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