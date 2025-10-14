Байден подякував Трампу

Байден: За підтримки США та світу, Близький Схід знаходиться на шляху до миру

Джо Байден: Я глибоко вдячний і відчуваю полегшення

Експрезидент США Джо Байден подякував главі Білого дому Дональду Трампу за досягнення угоди про припинення вогню в секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Я глибоко вдячний і відчуваю полегшення, що цей день настав – для останніх 20 живих заручників, які пережили неймовірне пекло і нарешті возз'єдналися зі своїми сім'ями та близькими, а також для цивільного населення Гази, яке зазнало незмірних втрат і нарешті отримає шанс відбудувати своє життя», – йдеться у повідомленні.

Байден зазначив, що шлях до цієї угоди був нелегким. Він наголосив, його адміністрація невпинно працювала, щоб повернути заручників додому, надати допомогу палестинським цивільним особам і закінчити війну. Зокрема, експрезидент висловив подяку Трампу та його команді за роботу над укладенням нової угоди про припинення вогню.

«Зараз, за підтримки Сполучених Штатів та світу, Близький Схід знаходиться на шляху до миру, який, сподіваюся, буде тривалим, і до майбутнього для ізраїльтян та палестинців, в якому будуть однаково забезпечені мир, гідність та безпека», – підсумував Байден.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися».

До слова, у межах мирної угоди з Ізраїлем палестинське угруповання ХАМАС звільнило 35-річного заручника Максима Харкіна. Він народився в українському Донецьку, але на момент захоплення бойовиками вже багато років мешкав в Ізраїлі.