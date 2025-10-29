Головна Світ Політика
Трамп відреагував на ракетні випробування Північної Кореї

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп відреагував на ракетні випробування Північної Кореї
фото: АР

Північна Корея оголосила про успішне випробування крилатих ракет

Напередодні візиту президента США Дональда Трампа на саміт АТЕС КНДР провела випробування нової крилатої ракети. Американський лідер прокоментував цю подію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

«Він (ймовірно, глава КНДР Кім Чен Ин, – «Главком») запускає ракети десятиліттями, чи не так?», – сказав Трамп.

Президент США наголосив, що у нього з Кім Чен Ином завжди були хороші стосунки: «У якийсь момент я з нетерпінням чекаю зустрічі. У нас були дуже хороші стосунки. Ми зустрічалися, розмовляли кілька разів. І в нас було взаєморозуміння. У якийсь момент ми займемося Північною Кореєю».

Нагадаємо, Північна Корея оголосила про успішне випробування крилатих ракет класу «море-поверхня». За повідомленням Центрального інформаційного агентства Північної Кореї, ракети пролетіли більше двох годин і точно вразили встановлені цілі. 

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю»

До слова, Північна Корея перебуває на завершальній стадії створення міжконтинентальної балістичної ракети, яка матиме потенціал для завдання ядерного удару по території Сполучених Штатів. Таку заяву зробив президент Південної Кореї Лі Чже Мьон.

