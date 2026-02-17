Чому переговори у Женеві не принесуть результатів – аналіз AP

За даними AP, головним і найскладнішим питанням залишається майбутнє українських територій

Очікування від нового раунду переговорів між Україною та Росією за посередництва США залишаються низькими, пише Associated Press. Як зазначає AP, сторони вирушили до Женеви без помітної готовності змінювати свої позиції, тому швидких результатів не прогнозується, передає «Главком».

Переговори відбуваються напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії, а також на тлі дедлайну, який, за словами президента України Володимира Зеленського, США визначили до червня для досягнення можливих домовленостей.

Водночас, за даними агенства, головним і найскладнішим питанням залишається майбутнє окупованих Росією українських територій.

«На зустрічі у Швейцарії, що відбудеться у вівторок-середу, не очікується жодного значного прогресу у справі припинення війни, оскільки обидві сторони, схоже, дотримуються своїх переговорних позицій з ключових питань, попри те, що Сполучені Штати встановили червень як крайній термін для досягнення врегулювання. Майбутнє українських земель, які Росія окупує або досі прагне, є центральним питанням», – пише АР.

Видання також звертає увагу, що попередній рік дипломатичних зусиль США не привів до припинення бойових дій. Західні аналітики вважають, що Кремль розраховує на затягування війни та поступове ослаблення підтримки України з боку партнерів.

«Рік мирних зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа не зміг зупинити бойові дії. Західні чиновники та аналітики кажуть, що президент Росії Володимир Путін вважає, що час на його боці, що підтримка України Заходом вичерпається, і що опір України зрештою зламається під тиском», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що російська делегація вирушила до Женеви для участі у мирних трьохсторонніх переговорах, отримавши попередні інструкції від Кремля.

Як зазначив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков, делегати працюватимуть за так званою «формулою Анкориджа». Раніше, Кремль офіційно визнав, що на майбутніх переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання.

Варто зазначити, що українська делегація прибула до Женеви. Завтра, 17 лютого, розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Женеві українську делегацію представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія під час майбутніх переговорів щодо завершення війни може висувати до України вимоги, що виходять далеко за межі територіального питання.

Аналітики зазначають, що Москва, ймовірно, наполягатиме не лише на міжнародному визнанні окупованих територій, а й на ширших політичних та безпекових умовах.