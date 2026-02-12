Головна Світ Політика
Міністр енергетики: У відносинах між США та Венесуелою відбудеться «драматичний поворот»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Міністр енергетики: У відносинах між США та Венесуелою відбудеться «драматичний поворот»
Міністр енергетики Кріс Райт зустрівся з виконувачкою обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес у президентському палаці Мірафлорес у Каракасі
Міністр енергетики США Кріс Райт наголосив, що зміняться умови ведення бізнесу та атмосфера для торгівлі між двома країнами

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що у відносинах між США та Венесуелою відбудеться «абсолютно драматичний поворот». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Я вважаю, що ми побачимо абсолютно разючий поворот у розвитку цієї країни, у стані відносин між Венесуелою та Сполученими Штатами, а також в умовах ведення бізнесу та атмосфері для торгівлі не лише між нашими двома країнами, а й у західній півкулі», – сказав він.

Райт також заявив, що США офіційно не визнають чинний уряд Венесуели на чолі з виконувачкою обов'язків президента Делсі Родрігес, яка обійняла посаду після того, як США захопили колишнього президента Ніколаса Мадуро. А Родрігес, як відомо, відмовилася відповідати на запитання ЗМІ про те, чи скоро у Венесуелі відбудуться вибори.

За словами Райта, ім'я Мадуро згадувалося лише один раз під час двогодинної зустрічі між офіційними особами США та Венесуели в середу, 11 лютого.

Міністр енергетики високо оцінив реформу законодавства Венесуели про вуглеводні, яка полегшить участь іноземних компаній у нафтовій промисловості країни. Райт назвав це «символом бажання просувати реформи та рухати країну в позитивному напрямку».

Американський чиновник також розповів, що Китай вже купив частину венесуельської сирої нафти, яка продається через уряд США.

«Законні китайські ділові угоди за законних умов ведення бізнесу – це нормально», – сказав він.

Райт сказав, що окрім венесуельської нафти, дві делегації також обговорили видобуток критично важливих корисних копалин у Венесуелі та реконструкцію електромережі.

Нагадаємо, Індія шукає альтернативи російській нафті. Тож уряд країни розглядає можливість закупівлі нафти у США та Венесуели. 

Зазначається, що Індія звернулася до державних нафтопереробників з проханням переглянути можливість збільшення обсягу закупівель нафти зі США та Венесуели. Відповідні рішення були прийняті на тлі скорочення експорту російської нафти.

До слова, Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту. 

