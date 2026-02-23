Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута

Тегеран висловив готовність піти на суттєві поступки, щоб уникнути масштабного конфлікту та зняти економічну блокаду

Іран сигналізував Сполученим Штатам про готовність піти на поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення санкцій і визнання права на збагачення урану

Тегеран представив Сполученим Штатам оновлений проєкт ядерної угоди, намагаючись зупинити ескалацію, що загрожує перерости у масштабний військовий конфлікт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як повідомляє агенція, Іран висловив готовність припинити накопичення урану, збагаченого до 60% (що є близьким до збройового рівня). Також пропонується відновити повний доступ моніторингових місій МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів.

Повідомляється, що Іран готовий розглянути варіант, за якого половину найбільш збагаченого урану буде відправлено за кордон, а іншу частину – розбавлено. Також Тегеран допускає участь у створенні регіонального консорціуму зі збагачення урану.

І за все це Тегеран хоче, аби міжнародна спільнота відмовилася від нових санкцій та резолюцій.

«Обом сторонам необхідно узгодити логічний графік скасування санкцій. Цей план має бути розумним і ґрунтуватися на взаємних інтересах», – зазначив один високопоставлений іранський чиновник.

Наступний вирішальний раунд непрямих переговорів за посередництва Оману має відбутися у Женеві 27 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Іран розробив стратегію протистояння США. Попри атаки минулого літа, Іран зберіг тисячі балістичних ракет і дронів, здатних досягати американських баз у регіоні та території Ізраїлю. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що близько 40 тис. американських військовослужбовців на восьми-дев’яти об’єктах перебувають у зоні прямого ураження.

Особливу небезпеку становлять перевірені в боях безпілотники-смертники «Шахед» та понад 20 типів балістичних ракет різної дальності. Досвід червневого обміну ударами з Ізраїлем показав, що іранська зброя здатна долати сучасні системи ППО. Тегеран уже демонстрував рішучість, атакувавши катарську авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні – після літніх ударів по своїх ядерних об'єктах.