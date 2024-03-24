«Ми не залякані Росією»: Шарль Мішель про можливу реакцію РФ на вилучення її активів

Шарль Мішель вважає справедливим, що прибуток від російських активів буде використаний для допомоги Україні

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європа не боїться кроків Москви у відповідь на вилучення доходів від російських активів і передання їх Україні. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

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«Якщо коротко – ми не залякані Росією. І це – причина, чому ми приймаємо рішення на підтримку України, допомагаємо їй чинити опір, вводимо санкції. І ми вважаємо, що це справедливо, що прибуток від російських активів буде використаний для допомоги Україні, тому що вона – жертва російської агресії», – заявив Шарль Мішель.

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Нагадаємо, що пропозиція Єврокомісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України не була схвалена на саміті лідерів Європейського Союзу, що розпочався в четвер, 21 березня, у Брюсселі.

У пропозиції Єврокомісії йдеться, що 90% доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ. Однак співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.

Крім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.