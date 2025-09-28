Головна Світ Політика
У Молдові ширяться фейки про відправку молдовських військ для війни з РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua


фото: EPA

Прессекретар президентки Молдови Маї Санду Ігор Захаров наголосив, що йдеться про відверту дезінформацію, мета якої – залякати людей

27 вересня в адміністрації президентки Молдови попередили громадян про нову хвилю фейкових повідомлень у соцмережах щодо нібито відправки молдовських військових в Україну для участі у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsMaker.

Прессекретар Маї Санду Ігор Захаров наголосив, що йдеться про відверту дезінформацію, мета якої – залякати людей і посіяти недовіру в суспільстві. Він підкреслив, що Молдова залишається нейтральною державою.

«Будьте обережні. В Telegram і далі поширюють фейки, щоб впливати на громадян і сіяти страх. Молдова є і залишиться нейтральною державою. Усі повідомлення про нібито домовленості щодо відправки військ – відверта брехня. Не дозволяйте себе ошукати: правда і наша єдність – найкращий захист», – заявив Захаров.

В адміністрації президентки закликали громадян користуватися виключно офіційними джерелами та повідомляти про виявлені фейки.

Як повідомлялося, російська Федерація використовує Молдовську православну церкву як інструмент впливу на вибори у країні. Москва оплатила паломництво молдовських священнослужителів і надала їм готівкові винагороди в обмін на поширення проросійських наративів у соціальних мережах, що застерігають від інтеграції з Європейським Союзом. 

Отець Міхай Біку, священник Православної церкви в Молдові, розповів журналістам Reuters, що минулого року він та кілька десятків інших священнослужителів провели тиждень у повністю оплаченому турі по святих місцях Російської православної церкви.

Під час поїздки російські церковні чиновники видали священникам ваучери на суму 10 000 рублів ($120) для використання у церковних крамницях. Крім того, їм читали лекції теологи та історики, які підкреслювали, що Росія та Молдова пов’язані спільною вірою та багатовіковою традицією і повинні протистояти «морально розбещеному» Заходу.

Нагадаємо, партію «Серце Молдови», що входить до Патріотичного блоку, виключили з передвиборчих перегонів у зв'язку з розслідуванням справи про підкуп виборців та незаконне фінансування. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія 26 вересня за два дні до парламентських виборів.

ЦВК виключила кандидатів партії «Серце Молдови» зі списку Патріотичного блоку. Тепер блок має 24 години, щоб оновити список з урахуванням рішення комісії та дотримання гендерного балансу.

Партія «Серце Молдови» назвала рішення ЦВК «незаконним та політично мотивованим». Засідання Центрвиборчкому відбувалося на тлі протесту, організованого Патріотичним блоком.

