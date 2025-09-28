У Молдові стартували парламентські вибори

У Молдові обирають 101 депутата, основна боротьба між PAS та Патріотичним блоком

Сьогодні, 28 вересня, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

У виборчій кампанії беруть участь 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між:

Партія «Дія і солідарність» (PAS) – чинна провладна партія.

Патріотичний блок – коаліція, яка складається з соціалістів, комуністів, партії «Серце Молдови» та партії «Майбутнього Молдови».

За кілька днів до виборів Апеляційна палата Кишинева призупинила діяльність партії «Серце Молдови» через підозри у незаконному фінансуванні. На цій підставі Центральна виборча комісія (ЦВК) зняла цю партію з виборів.

Згідно з останніми опитуваннями, високі шанси пройти до парламенту також мають «Наша партія» та Блок «Альтернатива». Ці політичні сили, за даними різних досліджень, можуть набрати від 4 до 10% голосів.

Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо явка виборців складе не менше 30%. У Молдові: З 7:00 до 21:00 працюватимуть 1973 виборчі дільниці. З них 12 дільниць відкрито спеціально для мешканців придністровського регіону. Громадяни можуть перевірити свою дільницю онлайн на сайті verifica.cec.md, ввівши свій IDNP.

Для голосування громадян Молдови за кордоном відкрито 301 дільницю. Найбільша кількість дільниць знаходиться в Італії (75), Німеччині (36), Франції (26), Великій Британії (24) та Румунії (23). У 10 країнах, зокрема у США та Канаді, також передбачено голосування поштою.

Нагадаємо, 27 вересня в адміністрації президентки Молдови попередили громадян про нову хвилю фейкових повідомлень у соцмережах щодо нібито відправки молдовських військових в Україну для участі у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsMaker.

Прессекретар Маї Санду Ігор Захаров наголосив, що йдеться про відверту дезінформацію, мета якої – залякати людей і посіяти недовіру в суспільстві. Він підкреслив, що Молдова залишається нейтральною державою.